La NASA reporte les missions lunaires Artemis 2 et Artemis 3

C’était à craindre : la NASA a repoussé les missions lunaires Artemis 2 et Artemis 3, décalant le premier alunissage habité à la mi-2027 en raison de problèmes liés au bouclier thermique, problèmes identifiés après la mission Artemis 1. Initialement prévue pour le mois de septembre 2025, Artemis 2 est désormais programmée pour avril 2026. Cette dernière mission transportera quatre astronautes autour de la Lune à bord du vaisseau Orion. Artemis 3, qui devrait se conclure par le premier alunissage habité avec le vaisseau Starship de SpaceX, passe de septembre 2026 à la mi-2027.



Comme indiqué plus haut, ces retards font suite à une enquête sur l’érosion du bouclier thermique d’Orion. La NASA a choisi d’ajuster le profil de rentrée pour Artemis 2 plutôt que de remplacer ce bouclier thermique. Malgré les ajustements en cours sur Orion, (dont la résolution d’un problème de batterie), la NASA maintient l’ »architecture » globale d’Artemis, essentielle pour le retour d’astronautes sur la Lune (et si possible avant la mission lunaire habitée prévue par la Chine en 2030).

Les responsables de la NASA auront donc choisi d’annoncer ce calendrier révisé avant la transition présidentielle américaine qui sera aussi l’occasion d’un changement de tête à la direction de l’agence. A ce sujet, l’administrateur actuel Bill Nelson a confirmé des discussions avec Jared Isaacman, le candidat proposé par le président Donald Trump pour diriger la NASA, et à priori la mission Artemis ne serait pas menacée par ce changement de poste.