[Test] Zendure SolarFlow 800 : l’ère du solaire connecté et du stockage intelligent à moindre cout

Le secteur des kits solaires « plug-and-play » connaît une croissance exceptionnelle depuis quelques années. Les progrès techniques, l’abaissement des coûts de production et l’arrivée de normes plus souples ont considérablement démocratisé l’accès à l’autoconsommation. Aujourd’hui, un simple panneau, raccordé à un micro-onduleur, peut injecter de l’électricité dans le réseau domestique via une prise standard. Cette tendance est renforcée par l’essor de solutions hybrides, couplant production et stockage pour éviter de céder au réseau l’excédent d’énergie. Parmi ces innovations, la série « SolarFlow » de Zendure s’impose comme une référence incontournable.

Dans ce test, nous allons nous concentrer sur l’une des nouveautés majeures de la marque, le Zendure SolarFlow 800. Micro-onduleur de 800 W associé à un système de stockage évolutif, il promet de combiner simplicité d’installation, haut rendement et grande flexibilité. Nous allons passer en revue sa configuration technique, ses avantages, ses inconvénients, et son intérêt potentiel pour tout foyer soucieux de réduire sa facture électrique ou de s’engager dans une démarche plus écoresponsable.

Le contexte du solaire plug-and-play

Avant de plonger dans les caractéristiques exactes du SolarFlow 800, rappelons brièvement l’essor des kits solaires en libre-service ou « balcon solaire ». L’idée est simple : permettre à chacun d’installer, sans procédure administrative lourde, un à plusieurs panneaux photovoltaïques (jusqu’à une certaine puissance limite) et de réinjecter l’énergie produite dans son circuit électrique via une prise adaptée. Cette approche a reçu un coup de projecteur avec la mise sur le marché de solutions comme Beem, Avidsen ou encore d’autres écosystèmes en plein développement.

Toutefois, un kit plug-and-play traditionnel ne stocke pas l’énergie. Celle-ci est soit directement consommée sur le moment, soit renvoyée dans le réseau public si la maison n’en a pas l’usage immédiat. Dans ce dernier cas, le particulier « perd » la possibilité d’exploiter cette électricité ultérieurement et doit la racheter plus tard, généralement à un tarif plus élevé que l’injection. D’où la popularisation des solutions de stockage : batteries associées à un micro-onduleur intelligent capable de décider entre l’autoconsommation directe et la mise en réserve de l’énergie. C’est exactement ce que propose le SolarFlow 800.

Zoom sur le Zendure SolarFlow 800 : la fiche technique

Le Zendure SolarFlow 800 se présente comme un boîtier relativement compact (bien qu’un peu plus imposant qu’un micro-onduleur basique). Son poids d’environ 5 kg et son indice de protection IP67 permettent de l’installer en extérieur, sous une toiture ou même sous le champ photovoltaïque. Il est conçu pour gérer jusqu’à 800 W de sortie AC, ce qui correspond à une puissance suffisante pour de nombreux besoins du quotidien (ordinateurs, éclairage, petit électroménager, etc.).

Voici quelques-unes de ses caractéristiques essentielles :

Puissance d’entrée : jusqu’à 1200 W (c’est la limite théorique de puissance PV que l’on peut connecter aux entrées DC)

: jusqu’à 1200 W (c’est la limite théorique de puissance PV que l’on peut connecter aux entrées DC) Puissance de sortie : 800 W en injection dans le réseau

: 800 W en injection dans le réseau Rendement annoncé : 96 % (un chiffre très élevé pour un micro-onduleur)

: 96 % (un chiffre très élevé pour un micro-onduleur) Plage de tension d’entrée : 14 à 55 V, ce qui permet de démarrer la production tôt le matin ou de la prolonger en fin de journée

: 14 à 55 V, ce qui permet de démarrer la production tôt le matin ou de la prolonger en fin de journée Intensité d’entrée nominale : 18 A en DC

: 18 A en DC Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth

: Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth Indice de protection : IP67, adapté à un usage extérieur

: IP67, adapté à un usage extérieur Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

Pour le stockage, le SolarFlow 800 peut gérer une batterie de type LiFePO 4 (Lithium Fer Phosphate). Zendure commercialise plusieurs modèles, dont la AB2000 (1920 Wh de capacité), la version AB2000S plus évoluée, ou la AB1000 plus compacte. Chacune de ces batteries a une durée de vie estimée à plusieurs milliers de cycles (jusqu’à 3000 cycles à 80% de capacité, voire 6000 cycles à 70% minimum). Le SolarFlow peut accepter jusqu’à 6 batteries en série, portant le stockage total à plus de 11 kWh si besoin.

Une présentation en kit : panneaux, onduleur et batterie

Les solutions de Zendure sont déclinées en packs complets, incluant souvent un ou deux panneaux photovoltaïques de 430 W (parfois bifaciaux), l’onduleur SolarFlow 800, et la batterie AB2000 ou AB2000S. Les panneaux sont imposants (jusqu’à 1,72 m de hauteur pour 1,13 m de largeur), mais ils peuvent être installés au sol ou en toiture. Le choix de la bi-facialité est intéressant pour capter un peu plus de lumière diffuse, même si le gain réel dépendra de la configuration de votre site (réflexion du sol, orientation, etc.).

La batterie LiFePO 4 AB2000S fournie (ou vendue en option) est spécialement conçue pour supporter des courants de charge jusqu’à 1200 W. Cependant, la limitation de l’onduleur à 800 W en sortie impose de ne pas dépasser deux gros panneaux de 430 W chacun, pour un total maximal avoisinant 860 W de production. En pratique, la marge prévue (1200 W en entrée) offre toutefois une souplesse si vous êtes dans une zone très ensoleillée ou si vous envisagez à terme un troisième panneau (sachant qu’il n’y a que deux connecteurs DC en façade).

Du point de vue du montage, on trouve sur le SolarFlow 800 :

Deux connecteurs MC4 pour relier les panneaux (MPPT jusqu’à 600 W par entrée, soit 1200 W cumulés)

Un connecteur pour la batterie, par câble dédié (fourni dans le kit)

Une antenne Wi-Fi externe optionnelle pour améliorer la réception

Un bouton multifonction pour l’appairage et la mise en service

Un indicateur LED signalant l’état (charge batterie, injection, etc.)

Installation du SolarFlow 800 : véritablement plug-and-play ?

L’un des atouts majeurs mis en avant par Zendure est la facilité d’installation. Dans le meilleur des cas, vous procédez comme suit :

Positionnez et fixez vos panneaux solaires (en toiture, sur un abri de jardin, ou sur un support au sol). Vérifiez la bonne orientation et l’inclinaison pour maximiser la production. Placez l’onduleur SolarFlow 800 à proximité immédiate des panneaux, idéalement à l’abri d’une exposition directe au soleil. Le boîtier étant IP67, la pluie ne pose pas de problème, mais la chaleur excessive peut impacter le rendement. Branchez les câbles MC4 sortant des panneaux aux deux entrées du SolarFlow 800. Les connecteurs sont repérés, donc peu de risque d’erreur. Connectez le câble de liaison avec la batterie AB2000 ou AB1000, laquelle peut être posée au sol, empilée si vous en avez plusieurs, ou même fixée au mur si le support le permet. Raccordez enfin l’onduleur à une prise secteur de votre maison. Cette prise doit être dédiée, avec une ligne correctement protégée (fusible ou disjoncteur) selon les normes en vigueur.

Dès lors que vous appuyez sur le bouton d’appairage, l’application mobile Zendure détecte le SolarFlow 800 en Bluetooth. Vous renseignez votre réseau Wi-Fi, puis l’onduleur se configure automatiquement. Il est possible d’ajouter un « Smart Meter » ou un module Shelly pour surveiller à la fois la production et la consommation globale du domicile. Cela permet une gestion encore plus fine : le SolarFlow 800 peut alors comprendre en temps réel s’il est pertinent d’injecter sur le réseau ou de stocker l’énergie.

Dans l’ensemble, c’est effectivement un système plug-and-play. Toutefois, une installation sur toit requiert des connaissances de base en bricolage et en sécurité (risques de chute, étanchéité, etc.). En cas de doute, mieux vaut solliciter un professionnel. Il n’en reste pas moins que l’approche adoptée par Zendure est plus simple que sur de nombreux systèmes solaires classiques, qui impliquent souvent un coffret de protection dédié, un onduleur central et divers branchements plus complexes.

Un fonctionnement intelligent : production, injection et stockage

Le cœur de la nouveauté réside dans la capacité du SolarFlow 800 à switcher entre plusieurs modes de gestion d’énergie :

Injection directe : Lorsque la demande domestique est supérieure à la production solaire, l’énergie est immédiatement envoyée dans le réseau interne de la maison, réduisant d’autant la consommation sur le réseau public.

Lorsque la demande domestique est supérieure à la production solaire, l’énergie est immédiatement envoyée dans le réseau interne de la maison, réduisant d’autant la consommation sur le réseau public. Stockage sur batterie : Si la maison n’a pas besoin de toute l’énergie produite, l’excédent est envoyé vers la batterie. Cela évite de « donner » gratuitement le surplus au réseau.

Si la maison n’a pas besoin de toute l’énergie produite, l’excédent est envoyé vers la batterie. Cela évite de « donner » gratuitement le surplus au réseau. Décharge de la batterie : Aux heures où le soleil est absent ou insuffisant, le SolarFlow 800 peut puiser dans la batterie pour couvrir la demande domestique (jusqu’à 800 W). Ainsi, on consomme moins d’électricité en provenance du réseau public, d’où une économie non négligeable.

Aux heures où le soleil est absent ou insuffisant, le SolarFlow 800 peut puiser dans la batterie pour couvrir la demande domestique (jusqu’à 800 W). Ainsi, on consomme moins d’électricité en provenance du réseau public, d’où une économie non négligeable. Charge depuis le réseau (optionnelle) : Pour ceux qui bénéficient d’un abonnement électrique avec heures creuses/heures pleines, le SolarFlow 800 peut recharger la batterie la nuit si l’électricité y est moins coûteuse, puis la réutiliser en journée. Ce mode n’est pas toujours le plus rentable selon le pays ou l’abonnement, mais il offre une flexibilité intéressante, notamment en hiver ou lors de journées très nuageuses.

Le point fort du système est sa réactivité : le micro-onduleur ajuste sa puissance en quelques secondes pour répondre à la consommation instantanée, surtout si vous avez un compteur de mesure du courant global (Shelly ou autre solution de monitoring). Ainsi, vous limitez autant que possible l’électricité « rachetée » au fournisseur.

De plus, l’application mobile de Zendure centralise toutes les informations sur un tableau de bord unifié : production solaire, consommation globale estimée, état de charge de la batterie, historique et graphiques. Un système local permet de conserver les fonctionnalités de base en cas de coupure internet, ce qui n’était pas toujours le cas sur certains produits de la génération précédente, dépendants d’un serveur distant.

Rendement, performances et autonomie réelle

En conditions idéales (plein soleil, orientation optimale), le rendement global de 96 % annonce des performances très compétitives. Bien entendu, il est rare d’atteindre 100 % de la puissance nominale d’un panneau solaire en usage réel. Entre la température, l’irradiation fluctuante ou les pertes dans les câbles, la production s’établit plutôt à 70-80 % du pic théorique. Avec des modules de 430 W, vous pouvez ainsi espérer sortir entre 320 et 380 W réels par panneau dans le meilleur créneau de la journée. Sur deux panneaux, on peut donc atteindre 650 à 750 W, ce qui est parfaitement géré par le SolarFlow 800.

Le stockage en batterie dépend évidemment de la capacité choisie. Une AB2000s de 1920 Wh autorise environ 1,9 kWh d’énergie utilisable, ce qui peut couvrir l’éclairage, la télévision et la box internet sur plusieurs heures, ou encore alimenter un ordinateur et un petit réfrigérateur. Vous pouvez combiner jusqu’à six batteries (au prix d’un investissement plus conséquent), portant le total à plus de 11,5 kWh, de quoi lisser la consommation quotidienne sur de plus longues plages.

Autre aspect : la longévité des batteries LiFePO 4 . Comparées aux batteries lithium-ion traditionnelles, elles conservent une meilleure capacité dans la durée (3000 cycles avant de tomber à 80 % de capacité, voire 6000 cycles à 70 %). Si vous effectuez un cycle complet par jour, cela représente facilement plus de 8 ans d’utilisation avant de noter un déclin notable. À deux cycles par jour (solaire le jour, recharge réseau la nuit), on réduit la durée de vie, mais on double potentiellement les économies quotidiennes. Le choix dépendra donc de votre profil de consommation et de votre stratégie (autonomie maximale vs. ROI rapide).

Comparaison avec d’autres produits Zendure : Hub 2000 et Hyper 2000

Zendure propose plusieurs gammes visant des publics différents. Pour mieux situer le SolarFlow 800 :

Le Hub 2000 (859€ sur Amazon) : petit boîtier complémentaire qui vient se greffer à une installation solaire existante pour la rendre intelligente. Si vous possédez déjà des micro-onduleurs traditionnels sans stockage, le Hub 2000 va ajouter la possibilité de stocker l’énergie dans les batteries, sans tout changer.

petit boîtier complémentaire qui vient se greffer à une installation solaire existante pour la rendre intelligente. Si vous possédez déjà des micro-onduleurs traditionnels sans stockage, le Hub 2000 va ajouter la possibilité de stocker l’énergie dans les batteries, sans tout changer. L’Hyper 2000 (479€ sur Amazon, lire notre test): c’est un système plus puissant (jusqu’à 1200 W) et plus intégré, capable de couvrir des usages plus gourmands. Idéal si vous avez déjà plusieurs panneaux capables de sortir plus de 800 W en journée ou si vous prévoyez des appareils énergivores.

Le SolarFlow 800 : la solution hybride micro-onduleur + stockage la plus abordable. Son tarif agressif (à partir de 299 € l’unité) en fait un excellent choix pour une première installation, ou pour ceux qui se contentent d’une puissance d’environ 800 W de production instantanée.

En somme, Hub 2000 et Hyper 2000 peuvent paraître plus riches en fonctionnalités ou plus puissants, mais le SolarFlow 800 se distingue par son rapport qualité-prix imbattable et sa simplicité d’utilisation pour démarrer avec un kit complet.

Un déballage soigné et un design robuste

Beaucoup de retours d’utilisateurs soulignent le soin apporté à l’emballage lors de l’achat du kit SolarFlow 800. Le boîtier principal arrive protégé par des inserts en carton recyclé, limitant l’usage de plastique. À l’ouverture, on découvre un design sobre, avec un boîtier en aluminium et en matériaux composites. Les connecteurs MC4 sont solidement fixés et étanches, ce qui est indispensable en photovoltaïque.

Du point de vue ergonomique, c’est assez minimaliste : peu de boutons, quelques voyants LED pour indiquer la marche/arrêt, le niveau de charge, et la connexion Wi-Fi. Un bouton multifonction permet la procédure d’appairage, une fonctionnalité cruciale pour relier l’onduleur à l’application.

Retour sur la simplicité de l’application Zendure

L’application mobile a considérablement gagné en maturité au fil des versions. Aujourd’hui, Zendure propose un écosystème unifié baptisé « maison », permettant de gérer plusieurs appareils. Fini la multiplication d’applications pour chaque produit : le SolarFlow 800, les batteries associées et d’autres solutions de la marque se pilotent depuis le même tableau de bord, avec une analyse en temps réel de la production, de la consommation et du niveau de stockage.

Les réglages possibles incluent notamment :

Horaires de charge/décharge : on peut définir des plages pour maximiser l’usage d’éventuelles heures creuses. Par exemple, charger la batterie la nuit (si on veut tester l’option stockage à bas coût) et la décharger le matin.

: on peut définir des plages pour maximiser l’usage d’éventuelles heures creuses. Par exemple, charger la batterie la nuit (si on veut tester l’option stockage à bas coût) et la décharger le matin. Puissance de sortie : certains utilisateurs expérimentés peuvent limiter la puissance d’injection à un niveau choisi, par exemple pour rester sous un seuil légal ou pour ménager leur installation électrique.

: certains utilisateurs expérimentés peuvent limiter la puissance d’injection à un niveau choisi, par exemple pour rester sous un seuil légal ou pour ménager leur installation électrique. Désactivation du surplus : si vous souhaitez éviter de renvoyer l’électricité vers le réseau, vous pouvez forcer la batterie à recevoir toute la production excédentaire, sauf en cas de saturation, bien sûr.

: si vous souhaitez éviter de renvoyer l’électricité vers le réseau, vous pouvez forcer la batterie à recevoir toute la production excédentaire, sauf en cas de saturation, bien sûr. Système hors-ligne : en cas de coupure internet, le SolarFlow 800 conserve une intelligence locale. La transition n’est donc pas bloquée par l’absence de serveur distant.

Le confort d’utilisation est réel. Les tableaux de bord fournissent des graphiques clairs : historique journalier, hebdomadaire, mensuel, répartition entre production solaire, consommation interne, et ratio de stockage. Cette interface incite les usagers à affiner leur gestion de l’énergie, ce qui est l’un des piliers de l’autoconsommation réussie.

Coût, rentabilité et calcul du retour sur investissement

Évoquer le prix du SolarFlow 800 seul (environ 299 €) n’a de sens que si l’on tient compte du coût complet (panneaux + micro-onduleur + batteries + accessoires). Les kits varient selon la taille et la nature des panneaux (monoface ou biface), ainsi que la capacité de stockage. On trouve par exemple des offres autour de 479 € incluant deux panneaux de 430 W et l’onduleur, ce qui est très compétitif comparé à la concurrence.

La question de la rentabilité est cependant plus complexe. En France, l’électricité demeure relativement abordable (malgré les hausses successives) par rapport à d’autres pays européens. Selon la puissance installée, la localisation géographique et la saison, un kit 800 W peut générer entre 700 et 900 kWh/an. Avec un prix de l’électricité d’environ 0,20 à 0,25 € le kWh (variable selon le contrat), vous économisez entre 140 et 225 € par an si toute la production est autoconsommée.

Avec un stockage, vous améliorez nettement l’autoconsommation, atteignant parfois 80-90 % selon la configuration, contre 30-50 % sans batterie. Les batteries ont toutefois un coût non négligeable. Pour s’y retrouver, il faut faire ses propres simulations en tenant compte des éventuels tarifs heures creuses/heures pleines, de la saisonnalité, et de l’évolution prévisible du prix de l’énergie.

Néanmoins, de nombreux utilisateurs rapportent un retour sur investissement en 3 à 5 ans, surtout si l’on additionne la production solaire au gain supplémentaire lié au stockage. Dans des pays où le kWh est plus cher (Allemagne, Belgique, Suisse), la rentabilité est encore plus rapide.

Avantages et inconvénients du SolarFlow 800

Pour résumer, voici les principaux points forts et quelques limites à prendre en compte avant de choisir le SolarFlow 800 :

Avantages

Prix attractif : à 299 € l’onduleur seul, ou 479 € en pack avec deux panneaux, l’offre est difficile à battre.

: à 299 € l’onduleur seul, ou 479 € en pack avec deux panneaux, l’offre est difficile à battre. Installation aisée : la philosophie plug-and-play, avec connectiques standards, simplifie grandement la mise en œuvre.

: la philosophie plug-and-play, avec connectiques standards, simplifie grandement la mise en œuvre. Stockage évolutif : compatibilité avec différentes capacités de batteries (AB1000, AB2000, etc.) et possibilité d’empiler plusieurs modules.

: compatibilité avec différentes capacités de batteries (AB1000, AB2000, etc.) et possibilité d’empiler plusieurs modules. Application intuitive : suivi en temps réel, modes de programmation horaires, gestion hors-ligne.

: suivi en temps réel, modes de programmation horaires, gestion hors-ligne. Rendement élevé : 96% annoncé, ce qui place le SolarFlow 800 parmi les micro-onduleurs les plus performants du marché.

: 96% annoncé, ce qui place le SolarFlow 800 parmi les micro-onduleurs les plus performants du marché. Résistance extérieure : l’IP67 autorise une pose en extérieur sans souci de pluie ou de poussière.

Inconvénients

Puissance limitée : 800 W peuvent convenir à de nombreux usages, mais les gros consommateurs pourraient se sentir à l’étroit.

: 800 W peuvent convenir à de nombreux usages, mais les gros consommateurs pourraient se sentir à l’étroit. Accessoires parfois en sus : selon le pack acheté, il faut prévoir le coût des fixations de toit ou d’un support au sol, voire d’un module de mesure supplémentaire (Shelly).

: selon le pack acheté, il faut prévoir le coût des fixations de toit ou d’un support au sol, voire d’un module de mesure supplémentaire (Shelly). Gestion HC/HP encore perfectible : la recharge réseau programmée manque parfois de finesse, surtout pour certains profils d’abonnement (Tempo, etc.). Des mises à jour logicielles sont attendues.

: la recharge réseau programmée manque parfois de finesse, surtout pour certains profils d’abonnement (Tempo, etc.). Des mises à jour logicielles sont attendues. Câblage à organiser : on se retrouve vite avec plusieurs câbles (panneaux, batterie, prise AC) qu’il faut idéalement disposer de manière ordonnée, parfois dans un coffret adapté.

: on se retrouve vite avec plusieurs câbles (panneaux, batterie, prise AC) qu’il faut idéalement disposer de manière ordonnée, parfois dans un coffret adapté. Pas de couplage multiposte : à l’heure actuelle, le SolarFlow 800 ne permet pas de fonctionner en grappe pour dépasser 800 W en sortie simultanée, contrairement au Hyper 2000 qui peut se chaîner via Zendlink.

Quelle installation pour quel profil d’utilisateur ?

Si vous découvrez le solaire et souhaitez faire vos premiers pas dans l’autoconsommation, le kit de base SolarFlow 800 avec deux panneaux de 430 W est un excellent point de départ. Vous aurez déjà de quoi soulager votre facture d’électricité, en produisant de l’ordre de 1 kWh en milieu de journée estivale (800 W sur un temps donné). Et si vous optez dès le départ pour la batterie AB2000, vous maximiserez votre taux d’autoconsommation en stockant le surplus.

Pour les utilisateurs plus exigeants, qui possèdent déjà plusieurs panneaux et veulent dépasser les 800 W d’injection, l’Hyper 2000 semble plus indiqué, avec ses 1200 W de sortie et sa capacité à combiner plusieurs unités. Cependant, le coût sera plus élevé. Le Hub 2000, de son côté, est un complément si vous possédez déjà un micro-onduleur plug-and-play basique et souhaitez lui ajouter l’intelligence de la batterie.

En clair, le SolarFlow 800 répondra parfaitement aux foyers modestes en consommation ou pour ceux qui veulent une solution simple et évolutive. En cas de déménagement, vous pourrez aisément emporter l’installation dans votre nouveau logement sans devoir repasser par de gros travaux.

Verdict final : un pas de plus vers l’autoconsommation démocratisée

À l’heure où le coût de l’électricité fluctue et où l’envie de contribuer à la transition énergétique grandit, les kits solaires avec stockage ont clairement le vent en poupe. Le Zendure SolarFlow 800 coche beaucoup de cases pour rendre ce type de solution accessible au plus grand nombre : un tarif concurrentiel, une performance honorable, une installation abordable et un pilotage intelligent via une application aboutie.

Sa puissance de sortie, limitée à 800 W, conviendra à la majorité des petits utilisateurs ou aux habitations cherchant à alléger leur facture. Le fait de pouvoir empiler jusqu’à six batteries de 2 kWh permet de créer un réservoir d’énergie conséquent, assurant une très bonne autonomie sur la journée et même sur les jours de faible ensoleillement, à condition d’accepter un investissement supplémentaire.

Malgré quelques axes d’amélioration (gestion des heures creuses/pleines qui pourrait être plus fine, chainage de plusieurs SolarFlow 800 pour augmenter la puissance), l’ensemble forme un écosystème cohérent. En définitive, pour un budget raisonnable, vous obtenez un outil polyvalent qui se substitue largement à un micro-onduleur classique tout en vous ouvrant les portes du stockage d’énergie.

La démarche plug-and-play privilégie un public recherchant la simplicité, sans les complexités administratives et électriques associées à une installation photovoltaïque classique. Certes, pour de très grosses puissances (au-dessus de 3 kW), on passe sur une autre catégorie de produits, mais pour la plupart des consommateurs souhaitant entamer une démarche progressive vers l’autoconsommation et la baisse de leur facture, le SolarFlow 800 est un excellent compromis.

En conclusion, le Zendure SolarFlow 800 s’inscrit dans la continuité des innovations de la marque, avec un accent marqué sur la gestion intelligente de l’énergie et la flexibilité du stockage. Il offre une passerelle abordable vers une utilisation solaire plus complète : production, ajustement à la consommation réelle et stockage pour lisser la courbe de charge. Bref, si vous débutez dans le solaire, le Zendure SolarFlow 800 mérite toute votre attention.

