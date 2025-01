Zendure Hyper 2000 : le stockage solaire plug-and-play qui bouscule les codes

Le marché du solaire résidentiel connaît une effervescence croissante. Alors que l’énergie photovoltaïque séduit de plus en plus de particuliers, la question du stockage et de l’optimisation de la consommation électrique se pose de manière récurrente. En effet, les panneaux solaires produisent surtout en journée, période où la demande domestique n’est pas toujours la plus forte, d’où l’intérêt d’un système de batteries capable de stocker l’énergie pour la restituer au moment opportun (soirée, nuit, ou heures de consommation plus chères). C’est précisément dans ce contexte que se positionne le Zendure Hyper 2000, un onduleur hybride bidirectionnel – combiné à des batteries modulaires – qui offre un fonctionnement « plug-and-play » et une intégration aisée à la majorité des installations solaires domestiques.

On vous propose un examen détaillé de ce système singulier, qui conjugue puissance d’injection (jusqu’à 1200 W), modularité (jusqu’à 7,68 kWh de stockage par Hyper 2000), et stratégie de gestion intelligente (grâce à des accessoires comme le Shelly Pro 3EM). Nous aborderons les principes d’installation, la configuration logicielle, la flexibilité offerte par ses différents modes de fonctionnement et, bien sûr, la question de la rentabilité. Let’s Go.

Conception et principe de fonctionnement

Une approche « tout-en-un » pensée pour la simplicité

Le Hyper 2000 se présente comme un boîtier relativement compact (environ 350 × 202 × 78 mm pour un poids de 8,5 kg). Il est conçu pour s’emboîter sur une ou plusieurs batteries Zendure (AB1000, AB2000 ou AB2000S), formant ainsi un ensemble cohérent et peu encombrant. L’objectif premier est d’offrir une solution « clé en main » : on connecte la batterie à l’onduleur, puis l’onduleur à une prise domestique (courant alternatif), et enfin les panneaux solaires (jusqu’à quatre modules pour un total maximal avoisinant 2400 Wc).

Cette intégration s’avère particulièrement intéressante pour les personnes qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) passer par des démarches complexes auprès d’un électricien ou d’une entreprise spécialisée. Le dispositif est ainsi pensé pour un usage résidentiel « plug-and-play », tout en conservant une puissance notable (1200 W d’injection AC, et 1800 W de puissance MPPT).

Un onduleur bidirectionnel pour exploiter tous les scénarios

Contrairement à de nombreux systèmes de stockage solaire qui ne fonctionnent que dans un sens (convertir le courant DC des panneaux en AC pour la maison, ou charger la batterie via le solaire), le Hyper 2000 mise sur la bidirectionnalité. Il est ainsi capable :

• De stocker l’électricité issue des panneaux solaires (comme un onduleur classique, en transformant le courant continu en courant alternatif s’il est directement injecté, ou en le stockant dans la batterie).

• De puiser sur le réseau électrique en période de tarifs avantageux (Heures Creuses, prix bas sur un contrat dynamique) et de recharger la batterie en courant alternatif, puis de la réinjecter dans le circuit domestique lorsque le tarif de l’électricité devient plus élevé ou lorsque la production solaire est insuffisante.

Cette flexibilité ouvre la voie à une meilleure optimisation financière en jouant sur les variations tarifaires. Dans le cadre de la hausse généralisée de l’électricité depuis plusieurs années et de la diversification des offres de fourniture (tarifs dynamiques, offres heure par heure, etc.), ce type de fonctionnement prend tout son sens.

Installation : du vrai plug-and-play

Assemblage

Pour installer le Hyper 2000, on commence généralement par :

1. Déballer et connecter la batterie : les modèles AB1000, AB2000 ou AB2000S s’intègrent sous le boîtier Hyper via une connectique prévue à cet effet, positionnée sur la face inférieure.

2. Brancher le câble secteur : l’onduleur comprend une prise standard pour se relier à une prise murale 230 V. Le but est de lier le système au réseau électrique du logement.

3. Connecter les panneaux solaires : jusqu’à quatre panneaux avec connecteurs MC4 peuvent être reliés aux quatre entrées PV (réparties sur deux MPPT distincts), pour un total maximal recommandé d’environ 1800 W de puissance crête effective (voire 2400 Wc selon la tension nominale de chaque module).

Le boîtier peut être placé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur (il dispose d’un indice de protection IP65 pour résister à la poussière et aux projections d’eau). Toutefois, le fabricant recommande de lui prévoir un abri afin d’éviter une exposition directe et prolongée au soleil, ainsi qu’une surchauffe en période estivale.

Spécifications de l’onduleur Hyper 2000

Le fabricant Zendure a communiqué de nombreuses données pour permettre aux utilisateurs de dimensionner correctement leur installation. Ci-dessous, un récapitulatif des principales spécifications :

Caractéristiques Valeurs / Détails

Dimensions 350 × 202 × 78 mm

Poids Environ 8,5 kg

Puissance AC nominale 1200 W

Tension AC nominale 220 V / 230 V / 240 V

Fréquence 50 Hz

Puissance MPPT totale Jusqu’à 1800 W (2 MPPT : 900 W chacun)

Connexion PV Jusqu’à 4 panneaux solaires, connecteurs MC4 (PV1-4)

Plage de tension d’entrée PV 15 – 55 V, avec plage recommandée 16 – 48 V par MPPT

Courant nominal MPPT 20,5 A par MPPT

Mode de charge AC bidirectionnel Jusqu’à 1200 W (peut varier selon la configuration batterie)

Plage de réglage de la puissance De 30 W à 1200 W, par paliers de 1 W

Indice de protection IP65 (résiste à la poussière et aux jets d’eau)

Température de fonctionnement -25 °C à +60 °C (selon le mode de charge ou de décharge)

Configuration via l’application Zendure

Une fois les connexions matérielles terminées, la configuration logicielle s’effectue grâce à l’application mobile Zendure. On y crée un compte, puis on ajoute simplement le Hyper 2000 détecté en Bluetooth. L’appareil se connecte ensuite au réseau Wi-Fi du foyer (en 2,4 GHz ou 5 GHz, ce qui est relativement rare pour ce type de dispositif).

L’application vous guide pour :

Mettre à jour le firmware (l’onduleur et la batterie reçoivent des correctifs et des optimisations réguliers).

(l’onduleur et la batterie reçoivent des correctifs et des optimisations réguliers). Donner un nom à l’appareil (utile si vous possédez plusieurs unités Hyper).

(utile si vous possédez plusieurs unités Hyper). Activer les différents modes de gestion de l’énergie (fixes, planifiés, intelligents, ou indexés sur le prix de l’électricité).

Des batteries évolutives et sécurisées

Les différents modèles de batterie (AB1000, AB2000, AB2000S)

Zendure commercialise plusieurs modèles de batteries Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) compatibles, allant de 960 Wh (AB1000) à 1920 Wh (AB2000/AB2000S). Il est également possible de cumuler jusqu’à quatre batteries en série pour atteindre 7,68 kWh de stockage. Cela offre une grande flexibilité :

– Les petites capacités conviennent parfaitement pour compléter un kit solaire de balcon ou de terrasse.

– Les plus gros packs (jusqu’à 8 kWh) peuvent significativement réduire la consommation d’énergie facturée, en couvrant une part importante du talon de consommation nocturne et une partie des pics diurnes.

Le modèle AB2000S intègre une protection anti-incendie par aérosol, ainsi qu’un système de chauffage interne pour garantir des performances stables même lorsque les températures descendent jusqu’à -20 °C. Cette conception rassurera les utilisateurs désireux de placer la batterie dans un garage, un cellier ou un espace potentiellement plus exposé au froid.

Durabilité et calcul de rentabilité

Les cellules LiFePO4 affichent une durée de vie très élevée, avec plusieurs milliers de cycles de charge/décharge avant de perdre trop en capacité (6000 cycles et il vous restera encore 70%). Cela signifie qu’avec une utilisation quotidienne, la batterie peut aisément durer de nombreuses années.

En termes de rentabilité, il faut rapporter le coût initial au nombre de kWh stockés sur la durée de vie du système. Si par exemple, vous investissez dans un pack de 2 kWh supplémentaire à 800 € et que vous réalisez plusieurs milliers de cycles, le coût du kWh stocké finit par se situer autour de 10 centimes. Avec des prix de l’électricité parfois supérieurs à 20 centimes, le gain économique devient tangible, en particulier si vous profitez du mode bidirectionnel et des heures creuses pour recharger. Et si vous utilisez l’offre Tempo d’EDF, vous ferrez de sacrées économies lors des jours rouges.

Modes de gestion de l’énergie et monitorage

Les plans énergétiques disponibles

L’application Zendure propose plusieurs modes de fonctionnement :

– Manuel : l’utilisateur active ou désactive lui-même la charge/décharge sur la prise secteur, en définissant la puissance de sortie (entre 30 et 1200 W).

– Planification horaire (Time-based) : l’onduleur applique un calendrier précis. Par exemple, la batterie peut se recharger la nuit (lorsque le tarif est bas) et se décharger le matin ou en fin de journée (lorsque la consommation du foyer augmente).

– Mode intelligent (Smart) : pour cela, un compteur intelligent (Shelly Pro 3EM) est fortement recommandé. Le Hyper 2000 va adapter automatiquement sa puissance d’injection ou de charge en fonction de la consommation du logement et de la production solaire éventuelle, pour maintenir le plus possible la consommation (ou l’injection) à zéro.

– Mode prix de l’électricité (Electricity Price) : le système surveille les variations de tarifs (pour les contrats dynamiques) et module la charge/décharge afin de maximiser l’économie sur la facture.

Intégration du Shelly Pro 3EM : la clé de l’optimisation

Afin de piloter la consommation et la production de manière la plus fine, le Hyper 2000 peut s’appuyer sur la téléinformation fournie par le Shelly Pro 3EM. Ce petit module (disponible sur Amazon au prix de 117€) , à insérer dans le tableau électrique, est doté de trois pinces ampèremétriques qui mesurent en temps réel le sens et l’amplitude du courant circulant.

– Si la maison produit un surplus solaire : l’onduleur le détecte et oriente la production vers la batterie (jusqu’à 1200 W de charge).

– Si la maison consomme plus que la production : la batterie prend le relais (dans la mesure de sa capacité et de la puissance disponible) pour compenser totalement ou partiellement ce surplus de consommation, le tout en moins de quelques secondes.

Dans un logement équipé d’appareils énergivores (pompe de piscine, climatisation, four électrique, etc.), on assiste donc à une auto-consommation quasi parfaite sur de larges créneaux horaires, à condition que la batterie soit suffisamment dimensionnée.

Attention, il est conseillé de faire appel à un électricien pour installer le Shelly Pro 3EM, car cela implique d’ouvrir le tableau électrique et de raccorder les pinces sur les câbles d’arrivée ou sur les lignes à surveiller. Toutefois, l’installation demeure assez simple pour un professionnel ou un particulier bricoleur averti.

Cluster ZenLink : augmenter la puissance et la capacité

Le principe du maillage

Une des caractéristiques notables du Hyper 2000 réside dans sa capacité à être associé en « cluster ». Deux (ou plus) onduleurs Hyper reliés sur la même phase peuvent dialoguer entre eux grâce à un protocole interne appelé ZenLink. Ainsi, ils se partagent les informations et s’additionnent virtuellement pour répondre à des besoins de puissance plus élevés.

Des puissances cumulées, mais attention aux limites électriques

Avec deux Hyper 2000, on peut théoriquement injecter jusqu’à 2400 W dans la maison, ce qui permet par exemple d’alimenter un chauffe-eau (environ 2000-2500 W) ou d’autres équipements dépassant la barre des 1200 W. Il faut toutefois veiller à respecter la capacité du circuit électrique domestique, notamment la section de câbles (2,5 mm²) et la protection différentielle. Sur un circuit dédié, il faudra s’assurer que la puissance nominale est gérable en continu.

Cette fonctionnalité s’adresse donc à des utilisateurs cherchant une solution évolutive : démarrer avec un système de 2 kWh/1200 W, puis monter ultérieurement à 4, 6 ou 8 kWh, tout en doublant ou triplant la puissance d’injection pour couvrir les pics de consommation.

Performances réelles et efficacité

Observation sur des cas concrets

Sur le terrain, les premiers retours soulignent la réactivité de l’onduleur : lorsque la consommation du foyer varie brusquement (allumage d’un four, lancement d’un lave-linge), il ne lui faut souvent que 5 à 6 secondes pour ajuster la puissance injectée ou chargée.

En journée ensoleillée, il est ainsi possible d’observer une quasi-suppression de la consommation depuis le réseau, le couple batterie + production solaire couvrant la majeure partie de la demande électrique. À la tombée de la nuit, la batterie prend le relais pour compenser le talon de consommation (box internet, éclairage, réfrigérateur), parfois jusqu’au petit matin, selon la capacité disponible.

Pertes de conversion

Comme toute solution de stockage, le Hyper 2000 subit des pertes de conversion :

•DC → DC (panneaux vers batterie) : un rendement acceptable, diminuant lorsque la puissance est très faible (en dessous de 200 W par exemple).

•DC → AC (batterie vers réseau domestique) : les meilleurs rendements se situent souvent au-dessus de 300 ou 400 W. À faible puissance, le rendement peut chuter légèrement.

•AC → DC (réseau vers batterie) : le système étant bidirectionnel, la conversion inverse existe aussi. Là encore, la plage de rendement la plus élevée se situe généralement autour de 450 W et plus.

En pratique, pour optimiser le rendement, on préférera donc que la batterie s’alimente avec des niveaux de puissance raisonnables, évitant les charges trop faibles ou l’intermittence excessive.

Limites et points à surveiller

Gestion de la chaleur

Le Hyper 2000 a tendance à chauffer lorsqu’il fonctionne à forte charge. Il intègre des systèmes de ventilation et de dissipation, mais il reste recommandé de laisser un espace suffisant autour de l’appareil et d’éviter de l’enfermer dans un placard exigu ou en plein soleil.

Tableaux électriques et coupures inopinées

Certains utilisateurs constatent que des différentiels peuvent parfois sauter si plusieurs onduleurs ou micro-onduleurs sont branchés sur le même circuit. Il convient donc d’évaluer l’installation électrique globale, voire de réserver un circuit spécifique si l’on envisage de multiplier ce type d’équipements.

Durant mes tests j’ai pu avoir quelques déconnexions du Cluster et il faut parfois relancer la création du Cluster pour que ça reparte, mais cela reste rare.

Pas de solution de secours native en cas de coupure

Il est important de noter que, de base, si le réseau tombe, le Hyper 2000 ne va pas alimenter la maison en mode « îlotage ». Certaines marques vendent un module complémentaire pour cela, et Zendure propose également des solutions annexes (mais non incluses d’origine). Ainsi, ce produit se destine avant tout à la réduction de la facture d’électricité et à l’optimisation de la consommation solaire, plutôt qu’à l’onduleur de secours type UPS (onduleur « back-up »).

Déconnexion du maître en cluster : un pilotage perdu

Dans une configuration cluster (plusieurs onduleurs Hyper 2000 reliés via ZenLink), un appareil est désigné comme « maître ». Si ce dernier perd sa connexion (coupure de l’appareil, du réseau Wi-Fi ou autre), il devient alors impossible de piloter les autres onduleurs du cluster via l’application. Ces derniers conservent la dernière commande active avant la déconnexion. Dans certains cas, cela peut entraîner une consommation ou une injection inadaptée (par exemple, rester en mode décharge alors qu’on souhaiterait repasser en charge). Il est donc important de s’assurer de la bonne connexion du maître pour maintenir une cohérence dans le pilotage global.

Conclusion : une solution plug-and-play puissante et évolutive

Le Zendure Hyper 2000 réussit la prouesse de combiner simplicité d’installation, modularité avancée et haute puissance d’injection. Son principal atout réside dans son onduleur bidirectionnel qui lui permet aussi bien de stocker l’énergie solaire que d’exploiter les plages tarifaires favorables du réseau. Avec une puissance de 1200 W – extensible en associant plusieurs modules – il se révèle capable de couvrir un large éventail de besoins, allant du talon de consommation nocturne à la compensation partielle de gros appareils électriques.



En outre, la compatibilité avec le Shelly Pro 3EM renforce l’intelligence de la solution : l’onduleur se calque en temps réel sur la consommation réelle du foyer et la production photovoltaïque, évitant autant que possible l’injection gratuite ou le recours au réseau. D’un point de vue financier, si l’on considère la montée régulière des prix de l’électricité et l’allongement de la durée de vie des batteries LiFePO4, l’investissement se retrouve rapidement justifié pour un utilisateur motivé à pousser son taux d’autoconsommation proche de 100 %.

Bien sûr, le système n’est pas exempt de réserves : prévoir un abri pour éviter la surchauffe, vérifier la compatibilité électrique (disjoncteur, section des câbles, éventuelle mise à jour du tableau), et garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un générateur d’urgence en cas de coupure. Malgré ces quelques nuances, le Hyper 2000 apporte un vent de fraîcheur sur le marché du stockage solaire résidentiel, qu’il s’agisse de l’ajouter à un kit de balcon déjà existant ou de l’intégrer à une installation photovoltaïque de plus grande envergure.

En définitive, l’approche plug-and-play de Zendure, alliée à une puissance d’injection robuste et à une grande modularité de stockage, fait de ce produit une référence sérieuse pour quiconque souhaite valoriser davantage sa production solaire ou encore tirer profit des offres d’électricité flexibles. On tient probablement l’une des solutions de stockage de nouvelle génération les plus complètes du marché, adaptée aussi bien aux utilisateurs novices qu’à ceux qui désirent pousser plus loin leur stratégie d’autoconsommation.

Ou acheter ?

– Shelly Pro 3EM à 118€ sur Amazon

– Zendure Hyper (seul) à 479€ sur Amazon

– Zendure Hyper + 1 batterie AB2000 à 1178€ sur Amazon

– Zendure Hyper + 4 batterie AB2000 à 3275€ sur Amazon