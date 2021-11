Battlefield 2042 : la deuxième mise à jour est disponible pour corriger les problèmes

DICE propose aujourd’hui la deuxième mise à jour de son jeu Battlefield 2042, qui est sorti il y a quelques jours. Il y a déjà eu une mise à jour le jour de la sortie, mais elle était assez légère. Celle d’aujourd’hui vient corriger plusieurs bugs gênants.

Des corrections de bugs sur Battelfield 2042

Bien que des problèmes de taille tels que l’absence de tableau d’affichage ou de chat vocal dans le jeu ont été reconnus, ils ne font pas partie de la première vague de correctifs. Au lieu de cela, la mise à jour d’aujourd’hui de Battlefield 2042 introduit plutôt des ajustements d’équilibrage et de performance. Parmi les principales améliorations, il y a la façon dont les réanimations fonctionnent sur le champs de bataille, une baisse des dégâts par l’aéroglisseur et l’hélicoptère, l’amélioration du système de réapparition et la correction de la dispersion exagérée des tirs qui a rendu la jouabilité des armes de Battlefield 2042 assez mauvaise.

DICE a déjà prévu une troisième mise à jour qui arrivera en décembre. Elle continuera de corriger des bugs, notamment ceux qui touchent l’interface, les cartes, le matchmaking et la progression générale du jeu.

La mise à jour d’aujourd’hui pour Battlefield 2042 pèse 696 Mo sur PS5, 1,11 Go sur Xbox Series X/S et 1,2 Go (Steam)/1,47 Go (Origin) sur PC.