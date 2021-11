À peine sorti, Battlefield 2042 devient l’un des jeux les plus mal notés sur Steam

Battlefield 2042 est disponible depuis quelques jours et se veut déjà être l’un des jeux les plus mal notés sur Steam. Il est actuellement à la 9e place du classement des titres les plus mal notés. Seulement 26% des 36 572 évaluations des joueurs sont positives.

Mauvais départ pour Battlefield 2042 sur Steam (et ailleurs)

L’accumulation de mauvaises notes pour Battlefield 2042 sur Steam (et les autres plateformes) s’explique par l’état du jeu. Les joueurs qui publient des critiques négatives sur le jeu citent divers problèmes, couvrant à la fois les aspects de gameplay et un manque de fonctionnalités générales. Alors que de nombreux fans ont exprimé leurs frustrations sur Steam, un membre de la communauté a récemment listé sur Reddit l’absence de fonctionnalités habituelles des jeux Battlefield semblaient manquer dans 2042. La liste complète est assez longue et certaines inclusions notables mentionnent des problèmes techniques, un manque de contenu concernant les armes et les véhicules, et des changements dans le système de classe du jeu.

DICE, qui développe le titre, a déjà proposé une mise à jour corrective. Elle vient modifier quelques éléments et améliorer l’expérience au niveau des serveurs pour que les joueurs profitent (normalement) de bonnes sessions. Mais cela ne suffit pas et il manque encore beaucoup de travail. Au moins deux autres mises à jour sont prévues pour les prochaines semaines, selon DICE.

Pour ceux qui se posent la question, le jeu le plus mal noté sur Steam est eFootball. Seulement 12% des évaluations sont positives.