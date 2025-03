Steam dépasse les 40 millions de joueurs en simultané

Steam atteint un nouveau record de plus de 40 millions de joueurs en simultané, une marque favorisée par les très bons scores ce week-end de plusieurs jeux phares, à commencer bien sûr par l’incontournable Monster Hunter Wilds. Le jeu de chasse aux monstres de Capcom a ainsi atteint un pic de 1,37 millions de joueurs simultanés ! Ce n’était même pas le plus gros score de ce week-end puisque l’increvable Counter Strike 2 a réalisé un pic à 1,75 million de joueurs, très proche de son record d’1,81 million de joueurs en simultané. Les poids lourds étaient au rendez-vous pour ce « Steam Record », à l’instar de PUBG (environ 819 000 joueurs), DOTA 2 (environ 657 000 joueurs de pic) et de Marvel Rivals (environ 268 000 joueurs).

Monster Hunter Wilds a évidemment participé au nouveau record de la plateforme Steam, mais pas seulement…

Un week-end très « multijoueurs » donc, même s’il faut noter que si 40 millions étaient bien sur la plateforme Steam au moment du record, seuls 12 millions étaient effectivement en train de joueur à ce moment là (du reste, les records précédents de Steam souffrent aussi de ce biais de perception). Cela signifie donc que le top 5 des jeux multi (dont on a parlé plus haut) a réalisé près de 40% du total des joueurs effectivement en partie lors du record. Impressionnant. La sortie du prochain GTA et de son mode online déjà annoncé comme monumental devrait permettre à Steam d’atteindre de nouveaux sommets.