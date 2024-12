Sur Steam, 85% des gamers jouent à des jeux « anciens »

Le chiffres ne mentent pas. En 2024, les joueurs sur la plateforme Steam ont consacré seulement 15% de leur temps à des jeux sortis en 2024, soit une légère amélioration par rapport à 2023 où ce chiffre n’était que de 9%. Les statistiques révèlent que 47% du temps de jeu a été dédié à des titres sortis entre 2017 et 2023, tandis que 38% de ce temps de jeu a été passé sur des titres datant d’avant 2017. Cette tendance s’explique notamment par la popularité continue de titres phares comme Dota 2, PUBG, Counter-Strike ou bien encore GTA V, qui bénéficient de mises à jour régulières et d’une base de joueurs particulièrement fidèle. Avec plus de 200 000 jeux disponibles sur Steam, dont 18 000 publiés en 2024, le backlog croissant des joueurs limite aussi leur intérêt pour les nouveautés. Point trop n’en faut en quelque sorte…

La répartition des habitudes de jeu montre que la consommation sur Steam reste fortement marquée par des titres établis et des jeux live service, en dépit d’une année riche en nouveautés. Cela souligne également l’impact des promotions Steam qui incitent les utilisateurs à accumuler des jeux sans forcément les essayer immédiatement.