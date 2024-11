Le Steam Controller 2 se dévoile dans un leak

Il n’aura pas fallu attendre très longtemps entre les premières rumeurs et le leak du design du Steam Controller 2. Comme souvent, c’est le leaker Brad Lynch (grand spécialiste de la VR au passage), qui a lâché les premiers détails du prochain périphérique de Valve. Le leaker annonçait un accessoire au design revu et corrigé , avec la présence notamment de deux sticks analogiques en lieu et place de l’ancien trackpad (une bonne idée sur le papier, beaucoup moins en situation réelle), mais aussi de deux pavés tactiles.

Ibex rendermodel thumbnail leaked in SteamVR drivers pic.twitter.com/amw3SFExF5 — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) November 26, 2024

Quelques jours plus tard, c’est ce même Brad Lynch qui a déniché la première image (un rendu 3D) de ce nouvel accessoire. Le design est en effet plus raccord avec le form factor de la Steam Deck. Reste à voir ce qu’il en sera de la prise en main, un point essentiel pour une manette gaming et qui ici nous laisse quelques doutes (surtout à cause de la partie basse de l’accessoire, très charnue). Toujours selon Lynch, Valve serait prêt à démarrer la production de masse de sa nouvelle manette, ce qui laisse l’espoir d’une commercialisation durant le premier ou le second trimestre 2025.