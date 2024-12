Steam : la barre des 40 millions de joueurs en simultané n’est plus très loin

Steam est plus qu’une plateforme de jeu: c’est une institution sur PC. Et ce qui le prouve, ce sont les chiffres : après déjà un record de nombre de joueurs en simultané sur le mois de septembre (38,3 millions de joueurs), voilà que le nouveau pic s’est établi à 39,2 millions ce dimanche 8 décembre. Pensez, autant de joueurs en simultané sur cette unique plateforme que de nombre de citoyens dans plusieurs pays. Énorme ! La sortie d’un très bon Call of Duty : Black Ops 6 (après un opus précédent beaucoup plus décevant) aura évidemment pesé dans la balance, mais le titre d’Activision n’est pas le seul à avoir fait le buzz depuis la rentrée de septembre

La barre des 40 millions semble désormais à portée de main (ou plutôt de clics), et on ne serait pas étonné qu’elle soit franchie quelque part durant les fêtes, une période durant laquelle de nombreuses personnes s’achètent un jeu avec leur compte Steam. Si ce n’est en 2024, ce cap sera franchi de toute façon l’an prochain, sachant le nombre faramineux de gros jeux déjà prévus (GTA VI, Fable, etc.). La sortie d’un très bon Call of Duty : Black Ops 6 (après un opus précédent beaucoup plus décevant) aura évidemment pesé dans la balance, mais le titre d’Activision n’est pas le seul à avoir fait le buzz depuis la rentrée de septembre.