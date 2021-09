Battlefield 2042 : la sortie est reportée à novembre

Les joueurs qui attendent Battlefield 2042 devront encore patienter, puisque le jeu est reporté au 19 novembre 2021. Sa date de sortie jusqu’à présent était le 22 octobre. Nous sommes donc sur un report d’un mois, ce qui est correct quand on compare avec d’autres studios qui reportent généralement de plusieurs mois, voire trimestres.

Un report pour la sortie de Battlefield 2042

C’est via Twitter que DICE, le studio derrière Battlefield 2042, a annoncé le report de la sortie pour le 19 novembre. « Créer la nouvelle génération de Battlefield pendant une pandémie globale a créé des défis imprévus pour nos équipes de développement », déclare Oskar Gabrielson, le directeur général de DICE. Il poursuit en expliquant que l’ampleur et la portée du jeu se veulent importantes, mais les équipes n’auront pas le temps de tout peaufiner pour octobre, d’où le report d’un mois.

« Nous avions espéré que notre équipe serait de retour dans nos studios pour le lancement. Les conditions actuelles ne permettant pas de le faire en toute sécurité, et les équipes travaillant dur depuis chez elles, nous pensons qu’il est important de prendre le temps nécessaire pour concrétiser la vision de Battlefield 2042 pour nos joueurs », ajoute le dirigeant. Il conclut en disant que la bêta ouverte du jeu va arriver dans le courant de septembre.

Battlefield 2042 a été annoncé en juin et sera une incursion entièrement multijoueur dans un futur proche. Le jeu proposera principalement des armes et des véhicules modernes, avec quelques touches futuristes, ainsi que des gadgets conçus pour rendre les batailles plus intéressantes. Bien entendu, il reprendra également les éléments de conception de jeu caractéristiques de la franchise Battlefield, à savoir des cartes massives et la destruction de l’environnement.