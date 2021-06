Battlefield 2042 annoncé : jusqu’à 128 joueurs en ligne et pas de campagne solo

Battlefield 2042 est donc le nom officiel pour le nouveau jeu de guerre de DICE et d’Electronic Arts (et non Battlefield 6). Nous avons le droit à une première bande-annonce qui donne déjà le ton. Il y a également plusieurs informations.

Battlefield 2042 sort le grand jeu

Le monde de Battlefield 2042 est sinistre. La montée du niveau des mers, l’effondrement de l’environnement et les troubles économiques ont brisé les nations et dispersé leurs armées. Les soldats non rapatriés, les No-Pats, se battent non pas pour leur pays, mais pour le salut de la planète et l’auto-préservation. Les batailles du jeu se déroulent dans le monde entier : Corée du Sud, Inde, Singapour, Qatar, Antarctique. Chaque bataille est un combat pour un territoire, pour des ressources ou pour la technologie.

Ceux qui aiment la campagne solo vont être déçus d’apprendre qu’il n’y en aura pas dans le jeu. Il faut dire que Battlefield 5, à savoir l’opus précédent, n’en avait pas à proprement parler. Les joueurs avaient le droit à des histoires qui changeaient de personnages et de cadres à chaque fois.

Autre déception pour certains (et joie pour d’autres) : il n’y a aura pas de battle royale. Ce sera du moins le cas au lancement. En comparaison, Battlefield 5 dispose d’un mode battle royale.

Un mode en ligne jusqu’à 128 joueurs

Concernant le mode en ligne, il y a aura jusqu’à 128 joueurs par partie ! Ce sera du moins le cas sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Les joueurs PS4 et Xbox One devront se contenter de parties avec 64 joueurs au maximum.

DICE promet au moins trois expériences multijoueur pour Battlefield 2042. La première, All-Out Warfare, est l’expérience classique des jeux Battlefield, qui se veut malgré tout amplifiée par des cartes plus grandes et un nombre de joueurs plus élevé. DICE a également annoncé Hazard Zone, qui s’orientera sur le jeu en escouade, et le Mode Mystère qui… est un mystère pour l’instant.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il y aura la présentation du gameplay le 13 juin. On peut se douter que ce sera pendant la conférence de Microsoft pour l’E3 2021.