E3 2021 : Microsoft annonce sa conférence Xbox et Bethesda pour le 13 juin

Microsoft nous donne rendez-vous le 13 juin à 19 heures pour sa conférence de l’E3 2021. L’événement se consacrera à la Xbox et à Bethesda, et durera 1 heure et 30 minutes. Pour rappel, Microsoft a racheté ZeniMax Media (qui détient Bethesda) pour 7,5 milliards de dollars.

Cet événement de Microsoft du 13 juin pour l’E3 2021 sera également une occasion de s’attarder à des jeux de plusieurs partenaires, en plus des jeux Xbox Game Studios et Bethesda. Le rendez-vous « délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui découleront de ce partenariat, sur les titres incroyables qui sortiront sur Xbox d’ici la fin de l’année, sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Xbox Game Pass, et bien plus encore », indique Microsoft.

Il existera deux moyens pour voir le showcase. La première sera d’aller sur la chaîne Twitch de Xbox France. La seconde option sera YouTube, sur la chaîne de Xbox France.

Des jeux, des jeux, des jeux 🗣️

Des premières mondiales 🎬

Des nouveaux titres @XboxGamePassFR ⏫ Rendez-vous dimanche 13 juin à 19h pour le Xbox & Bethesda Games Showcase : https://t.co/DXTuGY3l37 | #XboxBethesda pic.twitter.com/6AweRsOTic — Xbox FR (@XboxFR) May 26, 2021

« Vous nous manquez, il est difficile de ne plus pouvoir célébrer en personne tous ensemble ! », ajoute Microsoft. Le groupe fait allusion au fait que l’événement sera exclusivement en ligne. Le groupe rappelle au passage qu’il organise un Xbox FanFest numérique cette année.