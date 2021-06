Battlefield 6 (2021) sera officiellement présenté le 9 juin, avant l’E3

La date de présentation de Battlefield 6 est maintenant connue : ce sera le 9 juin 2021 à 16 heures. Electronic Arts et le studio DICE lèveront le voile sur le nouveau jeu de guerre juste avant l’E3. Pour rappel, l’édition 2021 du salon aura lieu du 12 au 15 juin, uniquement en ligne.

EA a révélé peu de choses sur l’orientation du nouveau jeu Battlefield de cette année, appelé familièrement Battlefield 6. Mais il pourrait en réalité uniquement s’appeler Battlefield. Oskar Gabrielson, directeur général de DICE, avait qualifié cette suite d’« étape audacieuse » pour la franchise. Il avait également indiqué :

Grâce à la collaboration avec d’autres studios de développement prestigieux d’Electronic Arts, nous avons constitué la plus grande équipe de développement jamais vue pour un Battlefield sur console et PC. Nos amis chez Criterion et DICE LA travaillent avec nous pour donner vie à notre vision commune du jeu, tandis que l’équipe de Göteborg se charge de faire passer la technologie au niveau supérieur. Ensemble, nous sommes en train de concevoir une expérience inoubliable que vous vivrez plus tard en 2021.

Pour l’instant, nous en sommes à la phase des tests quotidiens pour peaufiner, équilibrer et donner naissance au meilleur Battlefield qui soit. Croyez-moi, cet épisode s’annonce grandiose. On y retrouve tous les ingrédients qui font le succès de Battlefield, avec un degré de finition jamais vu. Une dimension épique. Une guerre militaire totale. Des instants complètement fous et inattendus. Une destruction qui affecte la partie. Des batailles titanesques, avec encore plus de joueurs et de chaos. Le tout grâce à la puissance des consoles et PC nouvelle génération.