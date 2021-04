L’E3 2021 est annoncé : du 12 au 15 juin, uniquement en ligne

Les dates pour l’E3 2021 sont maintenant connues : du 12 au 15 juin. Cet événement pour les jeux vidéo se tiendra exclusivement en ligne à cause du Covid-19 et des mesures sanitaires. Mais les organisateurs espèrent réellement le retour du salon physique dès 2022.

L’E3 2021 aura lieu du 12 au 15 juin

Les organisateurs annoncent plusieurs éditeurs qui participeront à l’E3 2021. Il y aura notamment Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros Games et Koch Media. D’autres seront également de la partie, mais leurs noms ne sont pas dévoilés dans l’immédiat.

L’E3 est le rendez-vous annuel par excellence pour découvrir les prochains gros jeux (et mêmes consoles) des différents éditeurs. Les organisateurs avaient pris la décision d’annuler la session de 2020 au vu de la situation avec la crise sanitaire. Cette année, pas d’annulation, mais pas de salon physique pour autant. Tout se tiendra exclusivement en ligne.

« Depuis plus de deux décennies, l’E3 est le lieu privilégié pour présenter ce que l’industrie du jeu vidéo a de mieux à offrir, tout en unissant le monde par les jeux », a déclaré Stanley Pierre-Louis, PDG de l’ESA (qui organise l’E3). « Nous faisons évoluer l’E3 de cette année vers un événement plus inclusif, mais nous chercherons toujours à enthousiasmer les fans avec des révélations majeures et des opportunités d’initiés qui font de cet événement la scène centrale indispensable des jeux vidéo ».

Rendez-vous donc du 12 au 15 juin pour participer (virtuellement) à l’E3 2021.