L’E3 2020 est annulé : les premières réactions de Microsoft et d’Ubisoft

C’était malheureusement attendu depuis ce matin ; l‘Entertainment Software Association (ESA) vient d’annoncer que l’E3 2020 était tout simplement annulé suite à l’épidémie de coronavirus, une première depuis la création du salon en 1995 :

« Après une prudente consultation de nos sociétés partenaires concernant la santé et de la sécurité de tous les membres de notre industrie – nos fans, employés, exposants et partenaires de longue date – nous avons pris la difficile décision d’annuler l’E3 2020, initialement prévu du 9 au 11 juin à Los Angeles. En raison de craintes accrues et insurmontables au sujet du virus Covid-19, nous avons estimé qu’il s’agissait de la meilleure façon de procéder face à une situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir tenir cet événement pour nos fans et soutiens. Mais nous savons aussi que c’est la bonne décision vis-à-vis des informations dont nous disposons aujourd’hui. »

L’E3 2020 n’est plus, mais l’ESA envisage déjà de regrouper les annonces prévues lors du salon lors d’une diffusion live en ligne

Déjà fragilisé par les défections de Sony et de certains éditeurs, l’E3 subit donc là un coup d’une ampleur sans précédent. Le géant Ubisoft a été le premier à réagir à l’annonce, principalement d’ailleurs pour annoncer l’organisation d’une retransmission live (à une date qui reste à définir) en lieu et place de la conf qui était prévue à l’E3. Le stream-live, c’est aussi la solution envisagée par Microsoft : la firme de Redmond annonce la tenue d’un évènement Xbox digital durant lequel sera (forcément) détaillé la Xbox Series X ainsi que ses premiers jeux de lancement.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we’ll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020