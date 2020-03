Coronavirus : le salon de l’E3 en passe d’être annulé

Tout commence avec un tweet alarmiste du studio Devolver Digital :« Annulez vos vols et hôtels E3, tout ». Le studio indé semble alors avoir des infos de première main concernant l’organisation du plus grand salon de JV de l’année. L’E3 se tient pourtant à une date encore lointaine (entre le 9 et le 11 juin), mais l’évolution extrêmement rapide du coronavirus dans la région de Los Angeles (et ailleurs dans le monde) fait dire à plusieurs épidémiologistes que l’on s’apprête peut-être à vivre 3 ou 4 mois d’une pandémie mondiale.

L’information tant redoutée par les joueurs tombe quelques heures plus tard : selon Bloomberg, l’annulation de l’E3 devrait être annoncée à 9 h 30, heure de Los Angeles, soit environ 17h30 heure française. Des journalistes du très sérieux Ars Technica (l’un des partenaires du salon cette année) auraient laissé fuiter l’info en coulisses. L’ESA, l’organisateur du salon, aurait déjà prévenu ses partenaires tout en indiquant évaluer « les options pour un événement E3 en ligne cet été ». La confirmation de l’annulation de l’E3 serait sans aucun doute un choc pour l’industrie, et pénaliserait au premier chef Microsoft, qui avait prévu une énorme conf pour dévoiler en détail la Xbox Series X et les jeux du lancement.