Battlefield Mobile annoncé, prévu en 2022 sur iOS et Android

Battlefield va faire ses débuts sur iOS et Android avec une version mobile du jeu. Elle verra le jour dans le courant de 2022, annoncent DICE et Electronic Arts. Ce sera un « jeu à part entière » selon Oskar Gabrielson, le directeur général chez DICE.

Arrivée de Battlefield Mobile en 2022

« Nous avons toujours eu pour objectif de diffuser Battlefield sur un maximum de plateformes », indique Oskar Gabrielson. DICE travaille donc en collaboration avec Industrial Toys pour proposer Battlefield sur mobile. Il s’agira bien d’un épisode conçu spécifiquement pour les smartphones et tablettes, et non le portage d’un jeu existant. « Cette expérience Battlefield unique et exigeante vous permettra de profiter de la licence à tout moment », précise le directeur général de DICE.

Il faudra donc attendre 2022 pour découvrir le jeu. Le titre entrera dans une période de test avant sa disponibilité sur l’App Store et le Play Store. Mais il n’y a pas plus d’informations pour l’instant. Nous ne savons pas quel est le titre, quel sera la période de guerre, le prix (gratuit ?), quels sont les modes de jeu (du battle royale ? Autre chose ?) ou encore à quoi il ressemblera. DICE promet d’en dire plus prochainement.

Ce Battlefield va en tout cas avoir de la concurrence. Il existe déjà plusieurs jeux mobiles à succès plus ou moins similaires. Fortnite et Call of Duty : Warzone font partie de la liste, avec le second qui a récemment atteint 100 millions de joueurs. Nous pouvons aussi citer Apex Legends qui va avoir le droit à une version mobile.