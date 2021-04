Call of Duty Warzone atteint le cap des 100 millions de joueurs

Call of Duty : Warzone rencontre un joli succès, au point d’avoir atteint le cap des 100 millions de joueurs dans le monde, un peu plus d’un an après son lancement. Activision a annoncé la nouvelle au travers d’un tweet. Elle arrive quelques jours à peine après l’annonce d’Electronic Arts pour les 100 millions de joueurs sur Apex Legends.

100 millions de joueurs sur Call of Duty : Warzone

Il est vrai que Call of Duty : Warzone attire de plus en plus de monde, d’où les 100 millions de joueurs. Mais le jeu de type battle royale arrive-t-il au niveau de Fortnite ? Cela fait un moment maintenant qu’Epic Games, qui développe le titre, n’a pas donné de chiffres. Mais si l’on s’en tient aux dernières informations publiques (qui remontent à mai 2020), Fortnite recense plus de 350 millions de joueurs. Warzone a donc encore de la marge pour le rattraper.

Pour information, le jeu a accueilli 15 millions de joueurs moins d’une semaine après son lancement en mars 2020. Il a fallu attendre 10 jours pour les 30 millions. Le cap des 50 millions a été atteint en avril 2020. Il y a ensuite eu 75 millions de joueurs en août et 85 millions en décembre. Et voilà 100 millions de personnes à ce jour. Apex Legends a nécessité près de deux fois plus de temps franchir le cap symbolique.