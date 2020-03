Call of Duty Warzone : le battle royale gratuit arrive demain + bande-annonce

Call of Duty : Warzone est annoncé et il sera disponible gratuitement à partir de demain. Ce sera un battle royale avec la particularité d’avoir 150 joueurs dans une partie, contre 100 au maximum du côté de Fortnite et PUBG.

Warzone se situe dans la ville de Verdansk, qui rappellera peut-être des souvenirs aux joueurs de Call of Duty: Modern Warfare. Cette carte dense comporte plus de 300 points d’intérêt et toute une variété de paysages pour les affrontements. Il sera possible de se déplacer à pied, ainsi qu’avec des véhicules.

Deux modes seront proposés. Le premier est un mode de battle royal classique où l’objectif est d’être la dernière escouade survivante. Dans le cas de Call of Duty : Warzone, les 150 joueurs seront divisés en 50 équipes de 3. Il y a ensuite le mode Plunder où les joueurs doivent récupérer un maximum d’argent, que ce soit en fouillant sur la carte, en éliminant des adversaires ou en effectuant des contrats, sortes de tâches à objectif qui permettront de gagner de l’argent et d’autres butins. Point important à prendre en compte : on peut ressusciter dans le mode Plunder, là où l’on a qu’une seule vie dans le mode battle royale classique. De plus, le cross-play sera présent pour permettre aux joueurs PS4, Xbox et PC de joueur entre eux.

Call of Duty : Warzone sortira le 10 mars à partir de 16 heures (heure française) pour les détenteurs de la version complète de Call of Duty: Modern Warfare. Il sera disponible au téléchargement gratuitement pour tous les autres joueurs à partir de 20 heures (heure française).