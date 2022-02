Battlefield 2042 : nouvelle galère avec le tableau des scores qui est reporté

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas… Battlefield 2042 devait avoir droit en février à un tableau des scores, mais ce sera finalement pour le mois de mars. Sans surprise, cela agace les joueurs.

Un report pour le tableau de scores pour Battlefield 2042

« Notre prochaine mise à jour après le correctif d’aujourd’hui sera désormais disponible début mars. Il s’agit d’un changement par rapport à notre dernier message à vous tous sur sa sortie prévue », a tweeté le compte officiel de Battlefield 2042 pour la communication. « Ce délai supplémentaire nous permettra d’améliorer la qualité de nos mises à jour et d’inclure des changements supplémentaires », peut-on également le lire.

Le problème est que Battlefield 2042 est un FPS et les précédents opus avaient tous un tableau des scores. Cela permet de voir quel est le nombre d’éliminations et de morts de chaque joueur. Pour une raison surprenante, ce tableau n’était pas disponible au lancement du nouveau jeu et il ne l’est toujours pas comme nous pouvons le voir. Voilà maintenant qu’il y a un report à mars.

Battlefield 2042 connaît beaucoup de difficultés depuis son lancement à l’automne. Beaucoup de joueurs ont décidé de jeter l’éponge au vu du résultat proposé. Et il faut dire que DICE, le studio qui développe le jeu, n’aide pas vraiment pour rassurer tout le monde. Hier encore, le studio a annoncé un report à cet été pour l’arrivée de la saison 1 du jeu avec notamment de nouvelles cartes. Cette saison aurait normalement dû arriver au mois de mars. De plus, Electronic Arts, qui édite le jeu, a reconnu que le jeu n’a pas répondu à ses attentes au niveau des ventes.