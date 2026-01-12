TENDANCES
Science

Astronomie : une étoile morte entourée d’une onde de choc défie les lois connues de l’Univers

12 Jan. 2026 • 18:05
0

L’univers n’a pas encore livré tous ses secrets : observée grâce au Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral, une étoile morte baptisée RXJ0528+2838 présente une onde de choc lumineuse dont l’existence reste, à ce stade, totalement inexplicable !

Une naine blanche au comportement inattendu

RXJ0528+2838 est une naine blanche, vestige d’une étoile ayant épuisé son carburant nucléaire. Située à environ 730 années-lumière de la Terre, cette dernière appartient à un système binaire, accompagnée d’une étoile similaire au Soleil. Habituellement, ce type de configuration génère un disque de matière arrachée à l’étoile compagne, ce qui alimente parfois des éjections visibles dans l’espace.

RXJ0528+2838

Le carré en surbrillance montre des ondes de choc autour de l’étoile morte RXJ0528+2838. ESO/K. Ilkiewicz et S. Scaringi et al

Or, dans ce cas précis, aucun disque n’a été détecté. Malgré cela, la naine blanche est entourée d’une spectaculaire onde de choc en forme d’arc et brillant dans plusieurs longueurs d’onde. Une situation que les modèles astrophysiques actuels ne parviennent tout simplement pas à expliquer.

Une onde de choc sans source identifiable

Les ondes de choc de ce type apparaissent généralement lorsqu’une étoile expulse de la matière en se déplaçant dans le milieu interstellaire. Pourtant, RXJ0528+2838 ne montre aucun signe d’émission de matière. Les analyses indiquent néanmoins que cette structure serait alimentée depuis au moins un millier d’années.

Univers

La piste d’une énergie cachée

Les chercheurs évoquent l’hypothèse d’un champ magnétique extrêmement puissant, capable de canaliser directement la matière de l’étoile compagne sans formation de disque. Une explication séduisante mais encore insuffisante, car un tel mécanisme ne pourrait fonctionner que sur une durée beaucoup plus courte.

Cette observation remet donc en question les modèles établis des systèmes binaires extrêmes et suggère l’existence de processus physiques encore inconnus. Et rappelle que même des objets considérés comme « morts » peuvent réserver des surprises majeures à l’astronomie moderne !

