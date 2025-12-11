TENDANCES
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 décembre (livraison avant Noël)

11 Déc. 2025 • 18:35
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Bons Plans De Noel

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 à 399,99€ sur @Cdiscount avec le code 20NOEL
  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Console Sony PlayStation 5 – Édition Digitale, 825 Go (Modèle Slim) à 349€ sur @Cdiscount
  • Pack Console PlayStation 5 1 To – EA Sports FC 26 à 449€ au lieu de 549€ sur @E.Leclerc
  • Pack Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau à 469,99€ sur @Cdiscount avec le code AVENT40
  • Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 419,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 415€ sur @Cdiscount
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 104,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 369€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

