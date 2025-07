Nvidia arrêtera le support de Windows 10 pour ses GPU en octobre 2026

Nvidia a annoncé deux nouvelles importantes pour les utilisateurs PC avec une carte graphique (GPU) GeForce RTX. À partir d’octobre 2025, les architectures GPU Maxwell, Pascal et Volta, incluant des GPU populaires comme la GeForce GTX 1060, ne recevront plus de mises à jour des pilotes Game Ready. De plus, le support des pilotes pour Windows 10 cessera en octobre 2026.

Fin des pilotes les anciens GPU et Windows 10

Dès cet automne, les GPU des gammes GTX 900 et 10xx, ainsi que ceux basés sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta, ne bénéficieront plus des pilotes Game Ready, qui optimisent les performances pour les nouveaux jeux. Nvidia continuera toutefois à fournir des mises à jour de sécurité trimestrielles jusqu’en octobre 2028, protégeant ainsi les utilisateurs contre les failles de sécurité. Ces mises à jour ne corrigeront ni les bugs ni n’amélioreront les performances pour les nouveaux titres.

Par ailleurs, Nvidia mettra fin au support des pilotes pour Windows 10 en octobre 2026, un an après la date officielle de fin de support de Microsoft, prévue pour octobre 2025. Cette période coïncide avec l’année de mises à jour de sécurité étendues (ESU) gratuites offertes par Microsoft aux particuliers. Après cette date, les utilisateurs, y compris ceux avec des GPU récents comme les RTX 40xx et 50xx, devront passer à Windows 11 pour continuer à recevoir des pilotes. Windows 10, malgré ses dix ans, reste très utilisé, avec 44,59 % de part de marché contre 52 % pour Windows 11, selon des données récentes. Cette transition pourrait pousser les réfractaires à adopter le nouvel OS.

Une stratégie d’avenir pour Nvidia

Nvidia avait déjà signalé en janvier que le support de CUDA pour les architectures Maxwell, Pascal et Volta était complet et gelé, préparant le terrain pour cet arrêt. C’est la première fois depuis 2021 que l’entreprise abandonne le support de GPU plus anciens. En se concentrant sur les nouvelles architectures et Windows 11, Nvidia s’aligne sur les évolutions du marché, tout en offrant une période de transition aux utilisateurs pour mettre à jour leur matériel ou leur système d’exploitation.