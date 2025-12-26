IA : Nvidia s’associe à Groq pour ses technologies et son équipe dirigeante

Nvidia a recruté de l’équipe dirigeante de Groq et a signé un accord de licence technologique avec ce spécialiste des puces pour l’intelligence artificielle. Cette manœuvre stratégique permet à l’entreprise la plus valorisée au monde de s’arroger une expertise clé dans l’inférence sans passer par une acquisition formelle de la société.

Un partenariat autour de l’IA

La confusion a régné brièvement sur les marchés financiers. Quelques minutes avant l’annonce officielle, Alex Davis, dirigeant du fonds Disruptive et investisseur de Groq, affirmait sur CNBC que la start-up allait être acquise pour 20 milliards de dollars. Nvidia a immédiatement réagi auprès de plusieurs médias pour couper court à ces spéculations en déclarant simplement : « Nvidia ne va pas acquérir Groq ».

Au lieu d’un rachat classique, l’opération prend la forme d’un « acqui-hire », une pratique hybride entre embauche et acquisition. Jonathan Ross, patron et cofondateur de Groq, ainsi que le président Sunny Madra et d’autres membres clés, rejoignent les rangs de Nvidia. Cette méthode permet au leader des puces IA de récupérer les cerveaux et l’accès à la technologie sans déclencher les foudres des régulateurs de la concurrence ni payer le prix fort aux actionnaires existants.

Groq apporte une expertise pointue sur l’efficacité énergétique

Fondée en 2016, Groq (à ne pas confondre avec l’IA Grok d’Elon Musk) s’est distinguée par la création de puces LPU (Language Processing Unit). Contrairement aux produits polyvalents de Nvidia, ces processeurs sont spécifiquement optimisés pour l’inférence, c’est-à-dire l’exécution des modèles d’IA générative une fois ceux-ci entraînés.

La promesse technique de Groq est audacieuse : ses LPU peuvent faire tourner des grands modèles de langage (LLM) dix fois plus vite tout en consommant dix fois moins d’énergie. Cette performance s’explique par le parcours de Jonathan Ross, qui avait déjà participé à l’invention des puces TPU (Tensor Processing Unit) lorsqu’il travaillait chez Google. En intégrant ces compétences, Nvidia renforce sa position sur le segment crucial de l’efficacité énergétique.

En septembre, Groq a levé 750 millions de dollars pour une valorisation de 6,9 milliards de dollars. Sa croissance a été rapide et significative. En effet, l’entreprise affirme faire tourner les applications IA de plus de deux millions de développeurs, contre environ 356 000 l’année dernière.