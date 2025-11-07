Le patron de Nvidia affirme que la Chine va gagner la course de l’IA

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a lancé un avertissement, affirmant que les États-Unis risquent de perdre la course au développement de l’intelligence artificielle face à la Chine. Il appelle à une accélération des efforts américains et critique implicitement les restrictions à l’exportation qui, selon lui, sont contre-productives.

« La Chine va gagner la course à l’IA »

Lors d’un évènement à Londres, le dirigeant de Nvidia, qui a récemment dépassé les 5 000 milliards de dollars de capitalisation, a été sans équivoque : « La Chine va gagner la course à l’IA ». Précisant sa pensée, il a ajouté que « la Chine a quelques nanosecondes de retard sur les États-Unis en matière d’IA », soulignant l’urgence pour l’Amérique d’agir.

Selon lui, cette dynamique est alimentée par les subventions énergétiques massives accordées par la Chine. Elle stimulent les capacités chinoises dans la production de semi-conducteurs de pointe, essentiels pour alimenter les technologies d’intelligence artificielle.

Le plaidoyer de Jensen Huang, relayé par le Financial Times, intervient alors que les puces les plus performantes de Nvidia, comme le modèle Blackwell, sont interdites à la vente en Chine. La Maison Blanche a récemment réaffirmé sa position, invoquant des raisons de sécurité nationale et le risque de donner un avantage militaire à la Chine.

Cependant, le PDG de Nvidia martèle que cette politique est une erreur stratégique. Il soutient qu’elle ne fait qu’inciter la Chine à accélérer le développement de sa propre technologie pour devenir autonome. Fin octobre, il déclarait déjà qu’une politique coupant l’Amérique de la moitié des développeurs d’IA du monde n’était « pas bénéfique à long terme » et nuisait davantage aux États-Unis qu’à son rival. Pour lui, la clé de la victoire est d’attirer les talents du monde entier, y compris en Chine.