Blackwell : Nvidia dévoile les puces d’IA les plus puissantes au monde

NVIDIA enfonce le clou. Le fabricant de GPU a dévoilé il y à quelques heures sa dernière innovation hardware, la plateforme Blackwell, lors de son événement annuel GTC à San Jose. Les GPU Blackwell sont conçus pour alimenter la prochaine génération de services d’IA, et affichent des performances jusqu’à 30 fois plus rapides que la génération précédente H100. Ces nouvelles puces, nommées en l’honneur du mathématicien David Harold Blackwell, comptent pas moins de 208 milliards de transistors et peuvent traiter jusqu’à 10 téraoctets de données par seconde en communication inter-puce. Sans surprise aucune, la nouvelle plateforme a déjà reçu le soutien de plusieurs dirigeants phares de l’industrie de l’IA, à l’instar de Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Alphabet), Mark Zuckerberg (Meta), Demis Hassabis (Google DeepMind), Larry Ellison (Oracle), Michael Dell (Dell) ou bien encore Elon Musk (Tesla). Un véritable plébiscite de la part de la tech (américaine uniquement fera t-on remarquer).

Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, peut pavoiser : NVIDIA domine le secteur des puces dédiées aux calculs d’IA

Une nouvelle référence hardware pour le secteur de l’IA

La plateforme Blackwell devrait considérablement améliorer les performances et les capacités des prochaines IA si l’on en croit Jensen Huang, le CEO de NVIDIA : « L’IA générative est la technologie déterminante de notre époque… Nous allons réaliser la promesse de l’IA pour chaque industrie. » Les nouvelles puces offrent un important gain de puissance brute, soit 20 pétaflops contre 4 pétaflops pour les H100, principalement grâce au nombre accru de transistors et à la rapidité des communications inter-puces (les serveurs d’IA peuvent compter plusieurs milliers de ces processeurs). Seule donnée manquante, NVIDIA n’a pas encore révélé le coût des puces Blackwell. Pour rappel, Les GPU H100 de NVIDIA coûtent actuellement entre 25 000 à 40 000 dollars (selon les configurations) et ont subi des délais de livraison de plusieurs mois en raison d’une très forte demande.