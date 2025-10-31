Samsung a annoncé l’acquisition d’un parc de 50 000 cartes graphiques (GPU) de Nvidia, une initiative qui illustre une offensive commerciale et stratégique d’envergure menée par le géant des semi-conducteurs en Corée du Sud. Cette vague d’investissements, qui touche les plus grands conglomérats et jusqu’au gouvernement, vise à faire du pays un pôle majeur de l’intelligence artificielle. Le succès de cette stratégie, parmi d’autres, a propulsé la capitalisation boursière de Nvidia à 5 000 milliards de dollars, une première historique.
Le partenariat le plus notable concerne Samsung qui utilisera les 50 000 GPU de Nvidia pour créer une « AI Megafactory », à savoir une méga usine pour l’intelligence artificielle. L’objectif est de transformer radicalement ses processus de fabrication de puces pour les appareils mobiles et la robotique. Pour y parvenir, Nvidia collaborera directement avec Samsung pour adapter sa plateforme de lithographie, promettant un gain de performance qui pourrait être multiplié par 20. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a consolidé cet accord lors d’une visite en Corée du Sud où il a été aperçu avec le président de Samsung, Lee Jae-yong.
L’influence de Nvidia ne s’arrête pas à Samsung. D’autres acteurs majeurs de l’économie coréenne ont emboîté le pas avec des commandes de taille similaire.
