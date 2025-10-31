TENDANCES
Samsung va créer une « méga usine IA » avec les GPU de Nvidia

31 Oct. 2025 • 17:27
Samsung a annoncé l’acquisition d’un parc de 50 000 cartes graphiques (GPU) de Nvidia, une initiative qui illustre une offensive commerciale et stratégique d’envergure menée par le géant des semi-conducteurs en Corée du Sud. Cette vague d’investissements, qui touche les plus grands conglomérats et jusqu’au gouvernement, vise à faire du pays un pôle majeur de l’intelligence artificielle. Le succès de cette stratégie, parmi d’autres, a propulsé la capitalisation boursière de Nvidia à 5 000 milliards de dollars, une première historique.

Samsung vise une performance 20x supérieure avec sa méga-usine IA

Le partenariat le plus notable concerne Samsung qui utilisera les 50 000 GPU de Nvidia pour créer une « AI Megafactory », à savoir une méga usine pour l’intelligence artificielle. L’objectif est de transformer radicalement ses processus de fabrication de puces pour les appareils mobiles et la robotique. Pour y parvenir, Nvidia collaborera directement avec Samsung pour adapter sa plateforme de lithographie, promettant un gain de performance qui pourrait être multiplié par 20. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a consolidé cet accord lors d’une visite en Corée du Sud où il a été aperçu avec le président de Samsung, Lee Jae-yong.

De l’industrie automobile à la souveraineté nationale, tout un écosystème se convertit

L’influence de Nvidia ne s’arrête pas à Samsung. D’autres acteurs majeurs de l’économie coréenne ont emboîté le pas avec des commandes de taille similaire.

  • Hyundai, le constructeur automobile, va déployer 50 000 GPU Blackwell de Nvidia pour développer ses propres modèles d’IA destinés à la fabrication et à la conduite autonome.
  • SK Group, conglomérat incluant SK Hynix, utilisera 50 000 GPU Blackwell pour lancer un cloud industriel dédié à l’IA. Selon Nvidia, cette infrastructure alimentera « la prochaine génération de mémoire, de robotique, de jumeaux numériques et d’agents IA intelligents ».
  • Le gouvernement sud-coréen lui-même investit dans 50 000 GPU pour son centre national de calcul d’IA, en collaboration avec des entreprises locales comme Kakao et Naver, afin de bâtir une infrastructure d’intelligence artificielle souveraine.

