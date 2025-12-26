Cryptomonnaies : les hackers ont volé 2,7 milliards de dollars en 2025, un record

L’année 2025 marque un tournant sombre pour la sécurité des cryptomonnaies, établissant un nouveau sommet historique en matière de cybercriminalité financière. Selon les données des firmes de surveillance blockchain Chainalysis et TRM Labs, les cybercriminels ont subtilisé un montant global de 2,7 milliards de dollars en cryptos, confirmant une tendance à la hausse par rapport aux 2,2 milliards dérobés en 2024.

Le casse du siècle frappe la plateforme Bybit

L’événement majeur de cette année reste le piratage colossal de l’échange Bybit. Les hackers ont réussi à extraire environ 1,4 milliard de dollars en actifs numériques, ce qui constitue le plus grand vol de cryptomonnaies jamais enregistré et l’un des plus importants braquages financiers de l’histoire humaine.

Ce vol dépasse largement les précédents records de 2022, où les attaques contre le réseau Ronin et le réseau Poly avaient respectivement coûté 624 millions et 611 millions de dollars. Le FBI, ainsi que les experts en analyse de blockchain, attribuent cette opération d’envergure aux pirates liés à la Corée du Nord qui dominent le secteur des cyberattaques depuis plusieurs années.

La Corée du Nord confirme son statut de prédateur numéro un de l’écosystème crypto. Les hackers liés au pays sont responsables d’au moins 2 milliards de dollars de pertes sur l’année 2025, selon les estimations de Chainalysis et Elliptic. Depuis 2017, ces acteurs étatiques auraient accumulé environ 6 milliards de dollars, des fonds qui servent directement à financer le programme d’armes nucléaires du pays qui se veut sous sanctions internationales.

Outre les attaques massives contre les infrastructures, Chainalysis a également tracé 700 000 dollars supplémentaires dérobés directement dans des portefeuilles individuels.

D’autres cas au fil des mois

Si le piratage de Bybit accapare l’attention, l’année a été rythmée par des dizaines d’autres offensives ciblant la finance décentralisée (DeFi) et les plateformes d’échange. Parmi les incidents notables :

L’échange décentralisé Cetus a subi une perte de 223 millions de dollars.

Le protocole Balancer, basé sur Ethereum, a vu 128 millions de dollars s’évaporer.

La plateforme Phemex a été délestée de plus de 73 millions de dollars.

La base de données REKT de la firme de sécurité De.Fi corrobore le chiffre global de 2,7 milliards de dollars, soulignant que les criminels ciblant le Web3 ne montrent aucun signe de ralentissement après une année 2023 qui comptabilisait déjà 2 milliards de pertes.