Fusion nucléaire : Microsoft associe ses outils d’IA et de cloud au projet ITER

Le projet ITER, situé à SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE en France, est la plus grande centrale de fusion nucléaire en construction au monde. Son objectif est de démontrer la faisabilité de la fusion comme source d’énergie propre et décarbonée. Composé de plus d’un million de pièces, ITER est un défi technologique d’une ampleur inédite, mobilisant plus de 2 000 experts venus de 30 pays. Grâce à une collaboration avec Microsoft, notamment via Azure OpenAI, GitHub Copilot et Visual Studio, ITER utilise l’intelligence artificielle pour accélérer ses recherches, améliorer la précision des assemblages, et optimiser la gestion de données colossales. L’IA aide aussi à la modélisation des plasmas, à la vérification de la qualité des matériaux, ainsi qu’à des tâches administratives et logistiques.

« L’objectif est de renforcer la modélisation intégrée des plasmas d’ITER, tant en termes de conception expérimentale et de contrôle en temps réel que d’analyse et de traitement de quantités gigantesques de données », déclare Alain Becoulet, directeur adjoint du projet Iter. « La coopération (avec Microsoft, Ndlr) permettrait également à ITER de faire un grand bond en avant dans sa capacité à optimiser son système opérationnel sur la base de calculs fondamentaux, grâce à des simulations faisant appel aux capacités de calcul les plus élevées parmi celles actuellement disponibles, ainsi qu’à de solides capacités d’exploration de données ».

Microsoft précise sur une longue page de blog que « La quantité de données et le niveau de détail impliqués font que l’utilisation de l’IA pour analyser les données permet de gagner de nombreuses heures de vérification de la qualité et de la précision des soudures. Elle est également utilisée pour analyser les matériaux qui revêtiront la chambre à vide. » Sur un plan plus comptable, on apprend qu’ITER dispose désormais de 300 licences Copilot « et prévoit d’en ajouter d’autres », selon Jean-Daniel Delaplagne, le directeur informatique du projet ITER.