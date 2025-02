Alibaba investit 50 milliards de dollars dans le cloud et l’IA

La stratégie d’Alibaba vers les services de cloud ne date certes pas d’aujourd’hui, mais l’affaire prend désormais une tout autre dimension : le géant chinois vient en effet d’annoncer dans un communiqué un investissement massif de « 380 milliards de yuans au cours des trois prochaines années pour faire progresser son infrastructure de cloud computing et d’IA ». Ce financement pharaonique dépasserait de loin les sommes allouées aux cloud par Alibaba durant la dernière décennie.

Assez discret dans la course à l’IA depuis l’annonce de chatGPT, Alibaba s’est depuis rattrapé avec l’annonce récente d’un chatbot aux performances saisissantes et le retour en grâce de Jack Ma, de nouveau dans les petits papiers de Pékin (bien que ce dernier ne soit plus CEO d’Alibaba). Pour ne rien gâcher, Alibaba affiche une forme insolente depuis quelques trimestres : le chiffre d’affaires du groupe est de 40 milliards de dollars (280 milliards de yuans) sur le Q4, qui est aussi le troisième trimestre fiscal du groupe.

Ce regain de forme intervient à un moment clef de la tech chinoise : après la démonstration de force de la startup DeepSeek, c’est toute la tech occidental qui vient de comprendre à quel point la Chine serait un redoutable concurrent dans les secteurs les plus en pointe, et cette fois avec ses propres armes et innovations.