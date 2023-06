Alibaba change de CEO et se tourne vers le cloud et les modèles de langage

Décidément, il y a du turn-over ce 20 juin dans les grands groupes de la tech ! Après le départ du patron de PlayStation Studios Mobile, voilà que l’on apprend le changement de CEO du géant chinois Alibaba fondé en 1999 par le désormais retraité des affaires Jack Ma. Daniel Zhang a donc démissionné de son poste et laisse sa place à un tandem composé de Joe Tsai, actuel vice-président exécutif d’Alibaba et désormais nouveau président du groupe, et Eddie Wu, actuel président des marchés Taobao et Tmall d’Alibaba et désormais CEO et directeur du Conseil d’administration d’Alibaba.

Artisan de la bascule d’Alibaba vers le mobile , Eddie Wu était largement pressenti pour être le prochain CEO du géant de l’internet chinois. Daniel Zhang ne quitte pas Alibaba cependant et sera bientôt en charge de la division cloud computing de la société ainsi que du messager d’entreprise Dingtalk. De fait, il était largement acquis que Danial Zhang avait succédé à Jack Ma dans une phase de transition et que le poste de CEO serait rebattu à moyen terme. Il n’en reste pas moins que la gestion de la division cloud est un poste clef sachant que c’est cette division qui intégrera les modèles de langage (concurrents de ChatGPT) sur lesquels planche activement Alibaba, à l’instar du modèle Tongyi Qianwen.