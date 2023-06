Le Directeur de PlayStation Studios Mobile quitte son poste

On pouvait légitimement se demander à quoi servait la division PlayStation Studios Mobile sachant que cette dernière n’avait encore produit aucun jeu. On se le demande encore plus après l’annonce du départ de Nicola Sebastiani, ancien curateur en chef du contenu d’Apple Arcade qui avait pris les rennes de PlayStation Studios Mobile en 2021. Nicola Sebastiani quitte donc son poste « pour saisir une nouvelle opportunité », moins d’un an après que PSM se soit emparée de Savage Game Studios. Dans la foulée de ce départ, Kris Davies (un ex-employé de Kabam) et Olivier Courtemanche (ex de Meta) occupent conjointement le poste de co-directeurs de la division mobile de PlayStation.

Les raisons profondes de ce départ ne sont pas vraiment connues, mais l’on peut faire l’hypothèse que l’absence d’implications de Sony dans le jeu mobile n’a sans doute pas aidé à rendre le poste attrayant. Même si PlayStation devrait bien dévoiler du jeu mobile d’ici le Q1 2024, il semble désormais assez clair que le gros des nouveaux investissements va dans le développement de GAAS (Game As A Service) sur PS5, une stratégie qui s’était clairement dévoilée lors du dernier PlayStation Showcase.