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Spotify lance un badge « Vérifié » pour distinguer les artistes humains de l’IA

3 min.
30 Avr. 2026 • 17:27
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Spotify déploie un badge de vérification pour aider les utilisateurs à repérer plus facilement les artistes humains. Le système cible les profils réellement suivis, exclut les projets principalement générés par intelligence artificielle et s’accompagne d’un nouvel encart destiné à montrer l’activité authentique de l’artiste.

Spotify Badge Verifie Artiste

Le nouveau repère visuel apparaîtra sur les profils d’artistes et à côté de leur nom dans les résultats de recherche avec la mention « Vérifié par Spotify » et une coche verte. Au lancement, plus de 99 % des artistes que les utilisateurs recherchent activement doivent déjà l’afficher.

Spotify précise toutefois que ce déploiement se fera dans la durée. L’absence de badge au départ ne signifie donc pas qu’un profil restera durablement non vérifié.

Ce badge de vérification répond à un problème devenu central pour les plateformes de streaming : la multiplication des musiques générées par IA, des profils artificiels et des usurpations d’identité. Spotify dit vouloir privilégier les artistes qui suscitent un intérêt réel des fans et qui ont une contribution identifiable à la culture musicale, plutôt que les créateurs de musiques conçues pour une écoute de fond ou passive.

La mesure s’inscrit dans une série d’ajustements plus larges. Le mois dernier, Spotify a commencé à tester en bêta « Protection du profil de l’artiste », une fonction qui permet aux artistes de vérifier des sorties avant leur publication sur leur profil afin de mieux contrôler les titres associés à leur nom.

Le contexte s’est durci ces dernières semaines. Sony Music a demandé le retrait de plus de 135 000 chansons générées par IA imitant ses artistes sur des services de streaming, tandis que Deezer affirme que les morceaux générés par IA représentent désormais 44 % de toutes les nouvelles mises en ligne quotidiennes sur sa plateforme.

Les critères pour le badge « Vérifié » de Spotify

Spotify réserve la vérification aux profils qui présentent des signes clairs d’existence artistique au-delà de la seule mise en ligne de musique. La plateforme cherche notamment une présence identifiable sur et en dehors du service, comme des dates de concert, du merchandising ou des comptes sur les réseaux sociaux liés à la page de l’artiste.

Les profils principalement créés autour de musique générée par IA ou d’artistes IA ne peuvent pas obtenir le badge. Spotify veut aussi voir une activité d’écoute et d’engagement régulière dans le temps, avec des artistes que le public recherche durablement et non des profils portés par un simple pic ponctuel.

En parallèle, un nouvel encart de profil, en cours de déploiement en bêta sur l’ensemble des pages artistes, mettra en avant les étapes de la carrière, le rythme des sorties et l’activité de tournée. Cet espace doit permettre d’identifier plus vite une trajectoire artistique authentique, y compris pour les profils qui n’ont pas encore atteint les critères du badge.

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