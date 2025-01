GTA 6 : le jeu de Rockstar Games pourrait générer plusieurs milliards de dollars de revenus… dès sa première année !

L’année qui vient de démarrer promet d’être un très grand cru pour le jeu vidéo : Fable, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Metroid Prime 4, Avowed, Crimson Desert, Kingdom Come Deliverance 2, Metal Gear Solid Delta, South of Midnight, The Alters, Monster Hunter Wilds, l’année promet un feu d’artifice vidéo ludique… qui devrait atteindre son pinacle avec la sortie du très attendu GTA 6. C’est peu dire que l’arrivée du prochain « banger » de Rockstar Games affole les compteurs des analystes. Ces derniers s’attendent déjà à ce que GTA 6 pulvérise même les scores pourtant indécentes de son prédécesseur, avec un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars sur sa première année, soit près du tiers des recettes cumulées de GTA 5 depuis son lancement !

Autant dire que la bonne santé économique du secteur du JV en 2025 reposera en grande partie sur le rouleau compresseur GTA 6, sachant que le jeu devrait s’écouler à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires en quelques mois à peine. A vrai dire, aucun autre produit culturel ne peut prétendre atteindre de tels sommets, pas même les deux films Avatar (dont les recettes cumulées dépassent les 5,6 milliards de dollars, contre plus de 10 milliards de dollars pour GTA V). Encore faudra t-il évidemment que GTA 6 sorte bien cette année. Rockstar a promis une sortie pour l’automne, mais dans le secteur du JV, ce type de promesse n’engage que ceux qui veulent bien les croire…