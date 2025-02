Qualcomm et Google promettent 8 années de mise à jour pour Android

C’est une quasi révolution pour le petit robot vert : Qualcomm vient d’annoncer un partenariat avec Google visant à offrir aux fabricants d’appareils (OEM) la possibilité de prendre en charge jusqu’à huit années consécutives de mises à jour Android et de sécurité, et ce à partir du Snapdragon 8 Elite. Grâce à ce programme, les mises à jour du système d’exploitation et du noyau Android seront livrées sans nécessiter de modifications majeures du côté des fabricants OEM, grâce à un procédé de séparation du code connu sous le nom de « Project Treble ». Le programme comprend également deux mises à jour du noyau Android Common Kernel (ACK) afin de garantir la sécurité des appareils sur le long terme. Bien que la mise à jour des smartphones dépende toujours des fabricants, Qualcomm espère ainsi réduire les coûts pour les OEM et les encourager à proposer un support logiciel prolongé. On notera que le support prolongé favorise logiquement un renouvellement tardif du matériel, ce qui risque fort de pousser certains fabricants à ne pas aller dans ce sens.

Les premiers appareils à bénéficier de cette initiative seront les smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite, lancés avec Android 15. Le programme s’étendra aux cinq prochaines générations de SoC, y compris les Snapdragon 8 et 7 à venir cette année. Les chipsets plus anciens ne seront pas concernés par ce programme. Google, à partir du Pixel 9, et Samsung, à partir du Galaxy S25, se sont déjà engagés à proposer sept ans de mises à jour Android et de sécurité (pourquoi pas 8 donc ?Mystère…)