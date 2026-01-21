OnePlus dément formellement les rumeurs de fermeture

OnePlus a réfuté les allégations selon lesquelles l’entreprise serait en voie de disparition, qualifiant de « fausses » et « non fondées » les affirmations publiées par le site Android Headlines. Dans une déclaration sur X (ex-Twitter), le fabricant de smartphones a assuré que ses opérations commerciales se poursuivent normalement, invitant les parties prenantes à vérifier leurs informations auprès de sources officielles.

Une accumulation de données datées pour justifier un déclin

OnePlus a réagi à un article controversé qui prédisait son démantèlement imminent. Il s’appuyait sur une série d’événements passés pour étayer sa thèse : la baisse des ventes et des parts de marché en 2024, la fermeture du siège nord-américain la même année, la fin du partenariat avec T-Mobile en 2023 ou encore des licenciements en Europe remontant à 2020. L’article pointait également l’échec de l’objectif d’atteindre 1 500 employés en Inde, citant des chiffres du début de l’année 2024.

L’analyse incriminée ne présentait aucun fait récent pour justifier une fermeture actuelle. Les seuls éléments nouveaux reposaient sur des rumeurs concernant une absence de sortie mondiale pour le OnePlus 16 et l’annulation du OnePlus Open 2. Cependant, ces spéculations s’inscrivent dans un contexte plus large où les marques chinoises comme Oppo et OnePlus subissent de plein fouet la pénurie de RAM et la hausse des coûts des composants prévues pour 2026.

Une confusion sur la structure d’entreprise

L’article d’Android Headlines suggérait que le récent passage de Realme sous le statut de sous-marque d’Oppo indiquait que « OnePlus serait le prochain ». Un raisonnement curieux, puisque OnePlus a déjà été absorbée en tant que sous-marque d’Oppo dès 2021. En parallèle de ses déclarations sur le marché indien, le constructeur a confirmé à plusieurs médias que ses activités en Amérique du Nord continuaient également sans encombre.

La crédibilité de l’article initial a été fortement entachée par des accusations d’utilisation d’intelligence artificielle pour sa rédaction. Chris Yackulic, propriétaire du site Android Headlines, a depuis confirmé l’usage de l’IA. Une modification similaire avait déjà été opérée plus tôt ce mois-ci sur un autre article au ton alarmiste concernant Realme.