Windows 11 : une méthode pour contourner le compte Microsoft est supprimée

Dans sa dernière mise à jour de Windows 11 Insider Preview, Microsoft a décidé de supprimer un script bien connu, permettant aux utilisateurs de contourner l’obligation de se connecter à un compte Microsoft pour configurer un nouvel ordinateur. Le script, appelé bypassnro, permet de configurer Windows 11 sans connexion Internet et sans lier un compte Microsoft pendant le processus d’installation.

La fin de l’option bypassnro pour Windows 11

Depuis plusieurs années, Microsoft oblige les utilisateurs à se connecter à Internet et à associer un compte Microsoft lors de la configuration initiale de Windows 11. Toutefois, un contournement existe grâce à la commande bypassnro, qui permettait de configurer l’ordinateur avec un compte local. Pour ce faire, il suffisait d’ouvrir une fenêtre d’invite de commandes et de saisir OOBE\BYPASSNRO. Le système redémarre alors et l’utilisateur peut configurer l’ordinateur sans avoir besoin de lier un compte Microsoft.

Cependant, dans un souci d’amélioration de la sécurité et de l’expérience utilisateur, Microsoft a annoncé la suppression de ce script dans la dernière bêta de Windows 11. « Nous supprimons le script bypassnro.cmd de la build afin d’améliorer la sécurité et l’expérience utilisateur de Windows 11. Ce changement garantit que tous les utilisateurs terminent la configuration avec une connexion Internet et un compte Microsoft », a précisé l’entreprise.

D’autres solutions temporaires pour les utilisateurs

Bien que la commande bypassnro soit désormais désactivée, il est encore possible de réactiver ce script via une modification du registre durant l’installation. Il suffit d’ouvrir l’invite de commandes (Shift + F10) et de saisir cette ligne de commande spécifique pour contourner la restriction : reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0″. Cependant, rien ne garantit que cette méthode restera efficace à long terme.

Il existe également des solutions plus complexes, comme l’utilisation de l’automatisation « unattended.xml », qui permet de sauter l’étape de configuration initiale. Cette méthode est principalement utilisée par les départements informatiques lors de la configuration de plusieurs ordinateurs.