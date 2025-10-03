TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Une version plus intelligente de Windows avec IA est en approche, assure Microsoft
Actualité Windows, macOS et Linux

Une version plus intelligente de Windows avec IA est en approche, assure Microsoft

3 Oct. 2025 • 15:48
0

Microsoft met en avant sa vision des PC Copilot+, des machines conçues pour une nouvelle ère avec notamment l’intelligence artificielle. Au cœur de cette stratégie se trouve le NPU, une puce dédiée à l’IA qui doit mener vers un Windows plus « intelligent » et transformer radicalement notre façon d’interagir avec nos ordinateurs, selon les dires de l’entreprise.

Windows 11 Logo PC Portable

Le NPU, moteur de la nouvelle expérience Windows

Depuis environ un an, Microsoft définit le standard des PC Copilot+. Il s’agit d’ordinateurs équipés d’une unité de traitement neuronal (NPU), une puce capable d’exécuter 40 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS). Contrairement à un processeur ou une carte graphique, l’architecture d’un NPU est spécifiquement conçue pour traiter les calculs d’apprentissage automatique à très haute vitesse, tout en consommant moins d’énergie.

Cette efficacité permet à Microsoft de proposer des expériences IA améliorées directement sur des machines coûtant quelques centaines d’euros, sans dépendre de matériel coûteux. Si ces NPU peuvent gérer des modèles d’IA plus petits en local, ils sont également pensés pour fonctionner en tandem avec des services cloud pour accéder à des modèles plus larges et offrir des fonctionnalités encore plus avancées.

L’idée d’intégrer des puces IA dans les PC n’est pas nouvelle. Microsoft explique que cette stratégie trouve son origine dans la caméra intelligente du Surface Hub 2, qui effectuait déjà des tâches d’IA localement avec une grande efficacité. Forte de ces apprentissages, l’entreprise a partagé ses connaissances avec ses partenaires matériels.

Ce partage a permis à des acteurs majeurs comme AMD, Qualcomm et Intel de développer leurs propres puces IA spécifiquement pour les PC. Selon Microsoft, cette collaboration a été essentielle pour construire l’écosystème matériel nécessaire pour l’avenir.

Vers un futur « sans clics » piloté par des agents IA

Pour Steven Bathiche, vice-président chez Microsoft, l’objectif est de transformer une interaction avec l’ordinateur qui « n’a pas vraiment changé depuis 60 ans ». Il explique : « Les fonctionnalités d’IA disponibles sur Windows créent des expériences inédites et nous avons développé le matériel nécessaire pour soutenir ces expériences ».

Selon lui, « les agents sont vraiment l’étoile polaire. Ils sont désormais la nouvelle unité d’interaction pour les gens et de programmation pour les développeurs ». L’ambition est claire : créer un système d’exploitation qui demande « moins de clics ». Un premier exemple est l’agent dédié disponible dans les paramètres de Windows, mais Microsoft laisse entrevoir l’automatisation de tâches bien plus complexes à l’avenir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft liste toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11 qui sont absentes de Windows 10

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft veut que les utilisateurs de Windows 10 passent à Windows 11 en 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo

OpenAI (ChatGPT) devient la start-up la plus valorisée avec 500 milliards de dollars

3 Oct. 2025 • 14:10
0 Hors-Sujet

OpenAI a orchestré une vente d’actions massive de 6,6 milliards de dollars, propulsant sa valorisation à un niveau historique de 500...

Elon Musk

Elon Musk annonce Grokipedia : une encyclopédie IA pour rivaliser avec Wikipédia

3 Oct. 2025 • 12:40
5 Internet

C’était dans l’air depuis quelques temps : Elon Musk a annoncé sur X le projet Grokipedia, une encyclopédie...

Meta Logo

DSA : la justice néerlandaise contraint Meta à modifier Facebook et Instagram

3 Oct. 2025 • 11:15
0 Internet

Un tribunal des Pays-Bas a ordonné à Meta d’ajuster le fonctionnement des fils d’actualité de Facebook et Instagram. En...

ceinture-asteroides

La ceinture d’astéroïdes se vide lentement : une disparition cosmique en cours

3 Oct. 2025 • 9:45
0 Science

Entre Mars et Jupiter s’étend la célèbre ceinture d’astéroïdes, un anneau peuplé de millions de blocs...

Comet Navigateur Assistant IA

Comet, le navigateur IA de Perplexity, devient gratuit pour tout le monde

2 Oct. 2025 • 22:31
2 Logiciels

Après un lancement estival réservé aux abonnés, Comet, le navigateur Internet de Perplexity avec de l’intelligence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Bienvenue dans le studio du futur : plongée au cœur du nouveau campus Apple Music à L.A

Bienvenue dans le studio du futur : plongée au cœur du nouveau campus Apple Music à L.A

3 Oct. 2025 • 14:35

image de l'article Apple Watch Ultra : la sirène d’urgence sauve la vie d’un plongeur en Inde

Apple Watch Ultra : la sirène d’urgence sauve la vie d’un plongeur en Inde

3 Oct. 2025 • 12:35

image de l'article Apple donnera un premier aperçu des ventes d’iPhone 17 le 30 octobre

Apple donnera un premier aperçu des ventes d’iPhone 17 le 30 octobre

3 Oct. 2025 • 11:00

image de l'article The Lost Bus : le film catastrophe avec Matthew McConaughey en vedette est disponible sur Apple TV+

The Lost Bus : le film catastrophe avec Matthew McConaughey en vedette est disponible sur Apple TV+

3 Oct. 2025 • 10:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site