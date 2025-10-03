Une version plus intelligente de Windows avec IA est en approche, assure Microsoft

Microsoft met en avant sa vision des PC Copilot+, des machines conçues pour une nouvelle ère avec notamment l’intelligence artificielle. Au cœur de cette stratégie se trouve le NPU, une puce dédiée à l’IA qui doit mener vers un Windows plus « intelligent » et transformer radicalement notre façon d’interagir avec nos ordinateurs, selon les dires de l’entreprise.

Le NPU, moteur de la nouvelle expérience Windows

Depuis environ un an, Microsoft définit le standard des PC Copilot+. Il s’agit d’ordinateurs équipés d’une unité de traitement neuronal (NPU), une puce capable d’exécuter 40 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS). Contrairement à un processeur ou une carte graphique, l’architecture d’un NPU est spécifiquement conçue pour traiter les calculs d’apprentissage automatique à très haute vitesse, tout en consommant moins d’énergie.

Cette efficacité permet à Microsoft de proposer des expériences IA améliorées directement sur des machines coûtant quelques centaines d’euros, sans dépendre de matériel coûteux. Si ces NPU peuvent gérer des modèles d’IA plus petits en local, ils sont également pensés pour fonctionner en tandem avec des services cloud pour accéder à des modèles plus larges et offrir des fonctionnalités encore plus avancées.

L’idée d’intégrer des puces IA dans les PC n’est pas nouvelle. Microsoft explique que cette stratégie trouve son origine dans la caméra intelligente du Surface Hub 2, qui effectuait déjà des tâches d’IA localement avec une grande efficacité. Forte de ces apprentissages, l’entreprise a partagé ses connaissances avec ses partenaires matériels.

Ce partage a permis à des acteurs majeurs comme AMD, Qualcomm et Intel de développer leurs propres puces IA spécifiquement pour les PC. Selon Microsoft, cette collaboration a été essentielle pour construire l’écosystème matériel nécessaire pour l’avenir.

Vers un futur « sans clics » piloté par des agents IA

Pour Steven Bathiche, vice-président chez Microsoft, l’objectif est de transformer une interaction avec l’ordinateur qui « n’a pas vraiment changé depuis 60 ans ». Il explique : « Les fonctionnalités d’IA disponibles sur Windows créent des expériences inédites et nous avons développé le matériel nécessaire pour soutenir ces expériences ».

Selon lui, « les agents sont vraiment l’étoile polaire. Ils sont désormais la nouvelle unité d’interaction pour les gens et de programmation pour les développeurs ». L’ambition est claire : créer un système d’exploitation qui demande « moins de clics ». Un premier exemple est l’agent dédié disponible dans les paramètres de Windows, mais Microsoft laisse entrevoir l’automatisation de tâches bien plus complexes à l’avenir.