L’Electronic Frontier Foundation porte plainte contre Elon Musk et le DOGE

Ce n’était qu’une question de temps : l’Electronic Frontier Foundation (EFF), accompagnée de syndicats de fonctionnaires fédéraux, a déposé une plainte contre Elon Musk et son Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) afin de bloquer leur accès aux données sensibles des employés fédéraux stockées par l’Office of Personnel Management (OPM). La plainte exige également la suppression de toutes les informations déjà collectées par DOGE. L’OPM, qui détient la plus grande base de données de fonctionnaires aux États-Unis, contient des informations hautement confidentielles, telles que les noms, dates de naissance, adresses personnelles, numéros de sécurité sociale, activités syndicales, salaires et parfois même des accords de confidentialité classifiés. L’inquiétude s’est intensifiée après que les proches de Musk ont verrouillé l’accès des employés de l’OPM à leurs propres systèmes, alimentant les craintes d’un accès non autorisé et d’un usage abusif des dossiers gouvernementaux.

L’EFF accuse l’OPM d’avoir violé le Privacy Act de 1974 en accordant au DOGE un accès illimité aux données fédérales sans consentement, ce qui pourrait dans le pire des cas conduire à des abus, des pressions politiques et du chantage. La plainte affirme que Musk et son équipe ont outrepassé leur autorité légale en prenant le contrôle des systèmes de l’OPM et en divulguant illégalement des informations sensibles. L’EFF souligne également d’anciens tweets de Musk ciblant des fonctionnaires, suggérant ainsi que l’accès de DOGE aux données de l’OPM pourrait être utilisé à des fins de représailles politiques. Pour rappel, la semaine dernière, un juge fédéral avait déjà interdit à Elon Musk ainsi qu’au DOGE d’accéder aux dossiers du département du Trésor, et ordonné la destruction des données déjà collectées.