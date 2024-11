Mass Effect : Amazon confirme la production d’une série adaptée du jeu vidéo de Bioware

Les rumeurs couraient depuis trois ans : Amazon préparait depuis 2021 un accord avec le studio Bioware pour l’adaptation en série TV de la franchise de SF Mass Effect. Après trois ans de silence radio, c’est l’annonce officielle : Amazon MGM Studios confirme dans les colonnes de Variety qu’une série Mass Effect est en cours de production. Peu de détails sur le projet, mais Amazon a tout de même révélé quelques noms clés impliqués dans la production. Daniel Casey, connu pour son travail sur Fast and Furious 9, s’occupera du scénario, et Karim Zreik (Marvel’s Jessica Jones) a été désigné producteur exécutif aux côtés de Michael Gamble de Bioware et d’Ari Arad. Le nom d’Arad inquiète déjà de nombreux fans de la franchise, ce dernier ayant été associé à des adaptations moyennes ou médiocres à l’instar des films Borderlands Uncharted ou bien encore Ghost in the Shell.

Un petit rappel du lore pour finir : la trilogie originale « Mass Effect » est centrée sur le commandant Shepard, un soldat humain du 22e siècle qui représente le dernier espoir de l’humanité face à la menace existentielle des Reapers, une race d’anciennes machines intelligentes déterminées à éradiquer toutes les civilisations avancées. La série a évolué avec « Mass Effect : Andromeda », qui a propulsé l’histoire dans un futur lointain et introduit un nouveau protagoniste, déplaçant le focus sur les efforts de l’humanité pour coloniser la galaxie d’Andromède.