Denis Villeneuve (Dune) réalisera le prochain James Bond

Il y a de quoi être surpris : Amazon MGM Studios vient d’annoncer que Denis Villeneuve (Dune, Premier Contact) réalisera le prochain James Bond ! Si les noms d’Edward Berger, Edgar Wright, Jonathan Nolan et Paul King avaient été évoqués, c’est finalement le réalisateur de Dune et de l’excellent Blade Runner 2049 qui se chargera du 26ème film de la célèbre franchise. Amy Pascal et David Heyman produiront le métrage, avec Tanya Lapointe en productrice exécutive. Pour rappel, le dernier film James Bond est Mourir peut attendre, sorti en salles 2021 et avec Daniel Craig dans le rôle de l’agent secret de sa Majesté.

Qui sera le prochain James Bond sous l’ère de Denis Villeneuve ?

Le choix de Villeneuve à la réalisation a de quoi faire lever les sourcils, le réalisateur canadien étant principalement réputé pour son sens du cadre, des beaux plans larges (et quasi fixes), une méticulosité (parfois à la limite du précieux) qui semble à priori peu raccord avec le côté échevelé et l’orientation très « action » des James Bond. On peut aussi se demander ce que deviendra le très glamour et viril James Bond aux mains d’un réal particulièrement soucieux de déconstruire ses héros masculins, comme cela a été le cas dans Dune en confiant le rôle de Paul Atreides à Timothée Chalamet (le résultat étant un poil mitigé à notre avis). L’autre motif d’étonnement concerne le calendrier de Villeneuve, le réalisateur étant déjà à la manœuvre pour son troisième film Dune, cette fois pour le compte de Warner Bros et Legendary Entertainment. Villeneuve planche aussi sur une adaptation de Cléopâtre, l’adaptation du roman de SF Rendez-vous avec Rama (d’Arthur C. Clarke) et sur Nuclear War: A Scenario., une autre adaptation. N’en jetez plus !

Suite à l’officialisation du projet, Denis Villeneuve a déclaré : « Certains de mes premiers souvenirs de cinéma sont liés à 007. J’ai grandi en regardant les films de James Bond avec mon père, depuis James Bond 007 contre Dr No avec Sean Connery. Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, c’est un territoire sacré. J’ai l’intention d’honorer la tradition et d’ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions à venir. C’est une responsabilité immense, mais aussi une source d’excitation incroyable pour moi et un immense honneur. Amy, David et moi sommes absolument ravis de le ramener à l’écran. Merci aux studios Amazon MGM pour leur confiance. »