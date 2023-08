Wonder Woman 3 ne serait pas prévu chez DC, malgré les affirmations de Gal Gadot

Gal Gadot a récemment affirmé que le film Wonder Woman 3 était en préparation avec elle dans le rôle-titre, mais ce n’est visiblement pas le cas. Variety et Deadline indiquent respectivement que le film n’est pas en développement chez DC/Warner Bros, malgré les affirmations de l’actrice.

Gal Gadot ne reviendra pas en Wonder Woman

Tout a commencé au début du mois lorsque Gal Gadot a réalisé une interview où elle a notamment été questionnée sur l’avenir de Wonder Woman, personnage qu’elle incarne depuis 2016. « D’après ce que m’ont dit James et Peter, nous allons développer ensemble un Wonder Woman 3 », avait-elle déclaré. James Gunn et Peter Safran sont les nouveaux dirigeants de DC Studios.

Elle a surenchéri lors d’une interview avec le magazine Flaunt, en expliquant avoir été invitée par James Gunn et Peter Safran, qui lui auraient dit : « Tu es entre de bonnes mains. Nous allons développer Wonder Woman 3 avec toi. Nous t’aimons en tant que Wonder Woman, tu n’as pas à t’inquiéter ».

Mais dès le départ, ces déclarations étaient surprenantes. Pour rappel, DC va connaître un reboot. Il y a déjà eu un changement d’acteur pour Superman, avec Henry Cavill qui est remplacé par David Corenswet. Ce sera la même chose pour les autres personnages, dont Batman qui ne sera plus incarné par Ben Affleck, mais un autre acteur (dont l’identité n’est pour l’instant pas connue). Pourquoi donc garder Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, alors que les autres vont changer ?

Aujourd’hui, Variety et Deadline affirment respectivement que DC n’a pas prévu Wonder Woman 3, malgré les affirmations de l’actrice. En réalité, un contenu Wonder Woman ne serait (pour l’instant du moins) pas prévu dans le nouveau DC avec James Gunn aux commandes, si ce n’est la série préquelle Paradise Lost déjà annoncée pour la plateforme de streaming Max.

Variety ajoute que DC n’a en réalité jamais promis un tel projet à Gal Gadot et qu’il n’y a jamais eu de discussion définitive sur la poursuite du rôle de Wonder Woman dans le nouveau DC. Il semblerait donc que l’actrice se soit un peu emballée…