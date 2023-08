Wonder Woman 3 verra bien le jour malgré le nouveau DC, affirme Gal Gadot

Gal Gadot l’assure : le film Wonder Woman 3 est bel et bien prévu, ce qui peut étonner étant donné qu’il y a un reboot chez DC Studios avec James Gunn aux commandes.

C’est lors d’une interview avec le site ComicBook que Gal Gadot a évoqué Wonder Woman 3. « J’adore incarner Wonder Woman », a déclaré l’actrice en pleine promotion pour son nouveau film Agent Stone sur Netflix. « C’est un rôle qui me tient tellement à cœur. D’après ce que m’ont dit James et Peter, nous allons développer ensemble un Wonder Woman 3 ». James Gunn et Peter Safran sont les nouveaux dirigeants de DC Studios.

Cette déclaration peut toutefois surprendre. En effet, James Gunn a déjà dévoilé de nombreux projets pour les prochains films et séries chez DC, et il n’y a aucune mention particulière pour un film Wonder Woman 3. De plus, Henry Cavill n’est plus Superman, il est remplacé par David Corenswet. Il faut s’attendre à des remplacements pour les autres super-héros, comme Batman. Pourquoi donc Gal Gadot serait-elle encore au rendez-vous pour le troisième film ?

En décembre dernier, il a été révélé que le projet de Wonder Woman 3 de Gal Gadot et Patty Jenkins (qui était la réalisatrice des deux premiers films) était tombé à l’eau après que la direction de Warner Bros a refusé le traitement de Patty Jenkins pour la suite. La réalisatrice s’est publiquement retirée du projet. La nouvelle est tombée peu après que James Gunn et Safran ont pris les rênes de DC Studios et ont annoncé qu’ils allaient remanier l’univers DC.