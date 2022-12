Wonder Woman 3 tel qu’il existe est annulé, incertitude pour Man of Steel 2

Wonder Woman 3 aurait dû voir le jour, mais le film tel qu’il a été présenté aux nouveaux patrons de DC Studios ne convient pas, au point qu’il a été annulé selon The Hollywood Reporter.

James Gunn et Peter Safran, les nouveaux patrons de DC Studios chez Warner Bros, ont récemment passé du temps à planifier en profondeur leurs projets et ont un plan en cours qu’ils sont prêts à montrer à David Zaslav, patron de Warner Bros Discovery, pour approbation. Un film est absent de la liste : Wonder Woman 3.

Wonder Woman 3, qui devait être l’occasion de retrouver Gal Gadot dans le rôle-titre et Patty Jenkins à la réalisation, « est considéré comme mort dans son incarnation actuelle », indiquent les sources du Hollywood Reporter.

Patty Jenkins a récemment soumis son traitement pour le troisième film co-écrit par Geoff Johns. Cependant, James Gunn, Peter Safran et les co-PDG de Warner Bros Pictures, Michael De Luca et Pamela Abdy, ont dit à Patty Jenkins que ce film ne correspondait pas au nouveau plan de DC Studios. Patty Jenkins a réalisé les deux premiers longs-métrages, Wonder Woman en 2017 et Wonder Woman 1984 en 2020.

Est-ce la fin définitive de Gal Gadot dans ce rôle ? Ou la retrouvera-t-on dans d’autres projets ? C’est un peu flou à ce stade. En tout cas, l’annonce de l’annulation tombe mal. Elle a lieu quelques jours à peine après un tweet de l’actrice indiquant « avoir hâte de partager son prochain chapitre avec vous ».

A few years ago it was announced that I was going to play Wonder Woman.I’ve been so grateful for the opportunity to play such an incredible, iconic character and more than anything I’m grateful for YOU.The fans.Can’t wait to share her next chapter with you🙅🏻‍♀️🙌🏼💃🏻♥️ pic.twitter.com/XlzhrMx4xe

— Gal Gadot (@GalGadot) December 6, 2022