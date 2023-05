Mozilla (Firefox) acquiert Fakespot pour repérer les faux avis sur les sites

Mozilla, qui s’occupe du navigateur Firefox, annonce avoir acquis Fakespot, une start-up qui propose une extension permettant de détecter les faux avis sur les sites Internet. C’est utilisé sur des sites comme Amazon.

Les internautes s’appuient (en partie du moins) sur les avis pour prendre leurs décisions d’achat en ligne et un grand nombre d’avis positifs sur un produit peut faire basculer les décisions en sa faveur. De nombreux vendeurs utilisent des avis rémunérés pour améliorer l’évaluation et le classement de leurs produits. Selon Which? (magazine britannique d’une association de consommateurs), les entreprises ne font pas assez d’efforts pour lutter contre les escrocs.

L’intégration de la technologie de Fakespot dans Firefox aidera les utilisateurs à faire leurs achats en toute confiance, en sachant que les faux avis seront signalés.

Par ailleurs, Mozilla prévoit d’investir davantage dans Fakespot et affirme qu’il améliorera l’expérience d’achat en ligne de millions de personnes. Selon le groupe, l’extension continuera à fonctionner sur d’autres plateformes et navigateurs comme Chrome, Android et iOS. Mozilla ajoute qu’avec son objectif de mettre les clients au premier plan, il développera également des fonctionnalités qui resteront exclusives à Firefox afin d’identifier les produits authentiques avec de vraies critiques et de vraies évaluations.

« L’ajout des capacités de Fakespot permettra aux clients de Firefox d’être mieux équipés pour se débarrasser des avis trompeurs et de faire leurs achats en toute confiance, en sachant que ce qu’ils achètent est de haute qualité et authentique. C’est une excellente preuve du travail que nous faisons pour faire de Firefox le navigateur qui met vraiment l’expérience du client au premier plan », indique Mozilla.