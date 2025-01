Xbox Prime : la prochaine génération de consoles Xbox arriverait en 2026

Le leaker TheGhostOfHope met les pieds dans le plat : « Je sais que les gens n’y croient pas, mais la prochaine console Xbox prévue pour 2026 est un secret de polichinelle au sein de l’industrie. Cela semble tôt, mais je pense que cela a du sens compte tenu de la direction que prend Xbox. » L’insider ne s’arrête pas à ces indiscrétions sur l’année de sortie de la prochaine console verte et noire. Ce dernier croit en effet savoir que la console a été baptisée Xbox Prime, même si l’on ne sait pas encore s’il s’agit du nom de code de la console en interne. La Xbox Prime sera proposée avec le prochain Call of Duty en jeu de lancement (COD 2026), sachant que le jeu sera aussi disponible dans le Xbox Game Pass.

https://x.com/TheGhostOfHope/status/1876101343863329115

Au vu des ventes extrêmement décevantes des Xbox Series, la firme de Redmond a tout à gagner à ne pas faire trainer cette génération et à tenter de se rattraper sur la prochaine avec un gros line-up, même s’il sera désormais très difficile d’aller à contrecourant d’un narratif médiatique extrêmement négatif autour de Xbox. Il faudrait sans doute pas moins de 3 ou 4 gros titres de rang (et encore) pour inverser cette tendance véritablement mortifère pour la plateforme, d’autant qu’influenceurs et médias ont joué à fond la carte de « la guerre des consoles » sur cette génération , ce qui n’est jamais un bon moyen de pousser à l’ouverture d’esprit de joueurs comme embastillés dans leur plateforme de cœur.