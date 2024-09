HTC présente le Vive Focus Vision, un casque XR autonome aux specs moyennes… et au prix élevé

Le VIVE Focus Vision succède au VIVE Focus 3 avec des améliorations significatives en termes de visuels, de confort et d’efficacité. Ce casque de réalité mixte autonome (grâce au vieillissant Snapdragon XR2 Gen 1) est aussi particulièrement adapté aux configurations multi-utilisateurs, ce qui pourrait bien le rendre populaire auprès de divers secteurs professionnels comme la formation par exemple.

L’une des caractéristiques principales du casque est le suivi oculaire, une spécification désormais présente dans la majorité des nouveaux casques VR/XR un tant soit peu hauts de gamme (PSVR 2, Apple Vision Pro). On note aussi la présence du réglage automatique de la distance interpupillaire (IPD) toujours grâce au suivi oculaire intégré. Cette dernière fonctionnalité facilite en outre le partage du casque entre différents utilisateurs en ajustant automatiquement les lentilles pour une qualité visuelle à priori optimale.

Concernant l’affichage, les écrans du Focus Vision affichent une résolution combinée de 5K (deux dalles LCD 90 Hz à 2,448 x 2,448 pixels par dalle), et un champ de vision (FoV) de 120 degrés. Pas de Pancake malheureusement mais toujours les traditionnelles lentilles de Fresnel. Il va donc falloir souffrir (un peu) pour trouver le bon « sweet spot ». A noter que le taux de rafraichissement monte à 120 Hz une fois raccordé à un PCVR.

Le Vive Focus Vision dispose sans surprise d’un mode d’affichage passthrough stéréoscopique et en couleur (16 MPx) grâce à deux caméras frontales, à l’instar de ce que proposent le Meta Quest 3 ou le Vision Pro là encore. L’affichage AR profite aussi d’un capteur de profondeur (LiDAR ?) pour la reconnaissance des objets environnants. L’appareil est équipé aussi d’un système de refroidissement amélioré et évidemment d’une batterie intégrée garantissant une autonomie de 2 heures. En vrac cette fois, la RAM est de 12 Go, la capacité de stockage de 128 Go (c’est tout de même assez peu, mais on peut grimper jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD), sans oublier les 4 caméras de tracking (dont deux IR) et le gyroscope.

Le Vive Focus Vision est proposé en précommande sur le site de HTC avec ses deux manettes Vive Focus 3 au prix de base de 1199 euros, ce qui nous semble vraiment très cher pour un casque avec de telles spécifications. Les premiers acheteurs recevront un kit de streaming filaire Vive pour le mode DisplayPort,