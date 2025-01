C’est sans doute à ce genre de « détails » que s’évalue le poids d’un youtubeur sur la scène technologique : le très populaire Marques Brownlee (MKBHD) a en effet obtenu la toute première prise en main du casque XR conçu par Samsung et Google (Samsung pour la partie matérielle, Google pour la partie logicielle). MKBHD note dans un premier temps l’énorme ressemblance de design entre le casque de Samsung et l’Apple Vision Pro d’Apple : même visière bombée, même forme générale, mais la présence bien visible de caméras et de capteurs à l’avant tranche avec la surface totalement lisse de la façade OLED du Vision Pro. Autre différence avec le Vision Pro, le casque de Samsung dispose d’un arceau solide (mais souple) pour le maintien sur la tête, avec une roue à l’arrière permettant de régler la pression du casque sur le crâne, un choix qui s’avèrerait plus confortable que la lanière souple du Vision Pro.

L’autre gros point de rapprochement avec le Vision Pro, c’est la présence d’une batterie externe assez volumineuse, reliée au casque par un câble USB-C détachable. Il est possible de relier ce câble à d’autres batteries que celle fournie par Samsung, ce qui permettra d’augmenter l’autonomie de casque via une batterie de plus grande capacité. Toujours sur la partie hardware, Brownlee note que l’écran OLED de ce casque est de très bonne qualité, mais reste tout de même un cran en dessous de la finesse d’affichage du Vision Pro (le nombre et la densité de pixels ne sont pas connus).

Du côté de l’interface, ce sera au choix le contrôle par « gesture » ou par suivi oculaire (là encore comme sur le Vision Pro), même si dans le cas présent le modèle de preview proposait uniquement le contrôle via la reconnaissance du mouvements des mains. Sans surprise, Android XR est l’OS de ce casque de réalité mixte, et l’on retrouve là encore une grille flottante d’icônes en lieu et place de la barre de menu d’un Meta Quest, une disposition là encore (ça en devient lassant) totalement pompée sur l’interface du Vision Pro. On va finir par croire que malgré le bashing médiatique (assez moutonnier) du Vision Pro, Apple n’a pas eu que des mauvaises idées avec son casque…

Le point saillant d’Android XR, c’est l’intégration de l’IA Gemini « en fond », avec même certaines fonctions totalement inspirées de ce que l’on trouve sur les smartphones Pixel, comme lq possibilité de faire un cercle de la main approximatif autour d’un objet afin de lancer une recherche sur ce dernier (idéal donc pour trouver le prix, les caractéristiques générales, etc.). Gemini fonctionne en mode multimodal sous le casque XR de Samsung, ce qui signifie que l’IA peut elle aussi « voir » l’environnement de l’utilisateur et l’analyser si besoin. Comme il est possible de tout contrôler à la voix en s’adressant directement à Gemini, Marques Brownlee note que cette interface permet d’économiser beaucoup de mouvements des mains : plus besoin de pointer du doigt quand il suffit de demander à l’IA quoi faire…

Samsung a réitéré au youtubeur que son nouveau casque XR serait bien lancé sur le marché cette année, sans préciser de tarif néanmoins.