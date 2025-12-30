TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Galaxy S26 : un leak montre un bloc photo extrêmement protubérant
Actualité Mobiles et Tablettes

Galaxy S26 : un leak montre un bloc photo extrêmement protubérant

30 Déc. 2025 • 18:00
0

À mesure que la date de lancement approche, les indiscrétions autour de la gamme Samsung Galaxy S26 se multiplient. Les dernières images issues de fuites crédibles offrent un aperçu détaillé du Galaxy S26 Ultra, un aperçu qui dévoile peut d’évolutions esthétiques… mais aussi un choix de design qui risque fort de faire débat.

Un design familier, un module photo repensé

Si l’on en croit des visuels diffusés par un leaker réputé, Samsung conserverait la silhouette générale du Galaxy S25 Ultra, avec ses angles arrondis et un format massif plutôt. La nouveauté se situe surtout à l’arrière : le module photo est très surélevé, rappelant au passage celui du Galaxy Z Fold 7. Les trois capteurs principaux sont regroupés sur une plateforme distincte, clairement détachée du châssis.

Galaxy S26

Ce choix ne serait pas anodin. Il s’expliquerait par une volonté d’affiner encore l’épaisseur globale du smartphone, Samsung cherchant ici à concilier finesse et performances photographiques avancées.

Posons le problème « à plat »

Mais cette évolution accentue un défaut déjà bien connu des utilisateurs : le déséquilibre du téléphone lorsque ce dernier est posé à plat. Placé très à gauche, le bloc photo provoque ainsi un effet de balancement marqué, des critiques qui avaient déjà touché les deux derniers modèles de FOLD.

galaxy-s26-dummy-units-l Galaxy S26 Dummy Units Leak 2

Une coque épaisse suffira sans doute à corriger le problème, mais les adeptes d’un usage sans protection ou avec une coque fine pourraient trouver ce détail agaçant au quotidien. Le Galaxy S26 devrait être présenté officiellement au mois de février prochain.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Fuite Galaxy S26 Pro Mobiles / Tablettes

Samsung reporterait la sortie des Galaxy S26

Maquettes Galaxy S26 Mobiles / Tablettes

Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

Samsung S25 vs S25 Plus vs 25 Ultra Mobiles / Tablettes

Galaxy S26 : Samsung hésite pour le tarif à cause du prix de la RAM

iPhone 17 Standard Arriere Coloris Mobiles / Tablettes

Galaxy S26 : le prix de l’iPhone 17 a forcé Samsung à revoir ses plans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Yuan numérique

La Chine s’apprête à donner un nouvel élan à son yuan numérique

30 Déc. 2025 • 18:50
0 Hors-Sujet

À partir du 1er janvier 2026, les utilisateurs de Yuan numérique pourront percevoir des intérêts sur leurs avoirs, une...

Agence Spatiale Europeenne ESA

L’Agence spatiale européenne confirme un piratage et un vol de données

30 Déc. 2025 • 17:56
0 Internet

L’Agence spatiale européenne (ESA) a confirmé avoir fait l’objet d’une cyberattaque, avec des hackers qui ont pu...

Sclerose en plaques iA

Sclérose en plaques : l’IA révèle deux nouveaux sous-types biologiques grâce à l’IRM et à un biomarqueur sanguin

30 Déc. 2025 • 17:04
0 Science

La sclérose en plaques (SEP) est souvent décrite comme une maladie unique aux trajectoires multiples. En réalité, deux...

Starlink satellite

Starlink dépasse les 9 millions d’abonnés, soit le double d’il y a un an

30 Déc. 2025 • 16:25
0 Internet

Starlink, le service d’accès à Internet par satellite lancé par SpaceX, vient de franchir un seuil symbolique en...

Stranger Things Saison 5 Dernier Episode

Stranger Things saison 5 : voici la bande-annonce pour le dernier épisode de la série

30 Déc. 2025 • 15:53
0 Geekeries

Stranger Things se termine cette semaine et Netflix vient de diffuser la bande-annonce pour le dernier épisode de la saison 5. Celui-ci sera...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article La stratégie IA d’Apple va-t-elle enfin payer en 2026 ?

La stratégie IA d’Apple va-t-elle enfin payer en 2026 ?

30 Dec. 2025 • 18:20

image de l'article Shrinking (Apple TV) : la saison 3 se dévoile avec sa bande-annonce

Shrinking (Apple TV) : la saison 3 se dévoile avec sa bande-annonce

30 Dec. 2025 • 16:44

image de l'article SN Operator d’Epilogue : le lecteur de cartouches SNES en USB-C qui transforme votre Mac en console rétro

SN Operator d’Epilogue : le lecteur de cartouches SNES en USB-C qui transforme votre Mac en console rétro

30 Dec. 2025 • 15:38

image de l'article États-Unis : manifestations devant des Apple Store pour le retour de l’app ICEBlock

États-Unis : manifestations devant des Apple Store pour le retour de l’app ICEBlock

30 Dec. 2025 • 14:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site