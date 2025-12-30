Galaxy S26 : un leak montre un bloc photo extrêmement protubérant

À mesure que la date de lancement approche, les indiscrétions autour de la gamme Samsung Galaxy S26 se multiplient. Les dernières images issues de fuites crédibles offrent un aperçu détaillé du Galaxy S26 Ultra, un aperçu qui dévoile peut d’évolutions esthétiques… mais aussi un choix de design qui risque fort de faire débat.
Si l’on en croit des visuels diffusés par un leaker réputé, Samsung conserverait la silhouette générale du Galaxy S25 Ultra, avec ses angles arrondis et un format massif plutôt. La nouveauté se situe surtout à l’arrière : le module photo est très surélevé, rappelant au passage celui du Galaxy Z Fold 7. Les trois capteurs principaux sont regroupés sur une plateforme distincte, clairement détachée du châssis.
Ce choix ne serait pas anodin. Il s’expliquerait par une volonté d’affiner encore l’épaisseur globale du smartphone, Samsung cherchant ici à concilier finesse et performances photographiques avancées.
Mais cette évolution accentue un défaut déjà bien connu des utilisateurs : le déséquilibre du téléphone lorsque ce dernier est posé à plat. Placé très à gauche, le bloc photo provoque ainsi un effet de balancement marqué, des critiques qui avaient déjà touché les deux derniers modèles de FOLD.
Une coque épaisse suffira sans doute à corriger le problème, mais les adeptes d’un usage sans protection ou avec une coque fine pourraient trouver ce détail agaçant au quotidien. Le Galaxy S26 devrait être présenté officiellement au mois de février prochain.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
À partir du 1er janvier 2026, les utilisateurs de Yuan numérique pourront percevoir des intérêts sur leurs avoirs, une...
L’Agence spatiale européenne (ESA) a confirmé avoir fait l’objet d’une cyberattaque, avec des hackers qui ont pu...
La sclérose en plaques (SEP) est souvent décrite comme une maladie unique aux trajectoires multiples. En réalité, deux...
Starlink, le service d’accès à Internet par satellite lancé par SpaceX, vient de franchir un seuil symbolique en...
Stranger Things se termine cette semaine et Netflix vient de diffuser la bande-annonce pour le dernier épisode de la saison 5. Celui-ci sera...
30 Dec. 2025 • 18:20
30 Dec. 2025 • 16:44
30 Dec. 2025 • 15:38
30 Dec. 2025 • 14:30