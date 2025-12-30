Galaxy S26 : un leak montre un bloc photo extrêmement protubérant

À mesure que la date de lancement approche, les indiscrétions autour de la gamme Samsung Galaxy S26 se multiplient. Les dernières images issues de fuites crédibles offrent un aperçu détaillé du Galaxy S26 Ultra, un aperçu qui dévoile peut d’évolutions esthétiques… mais aussi un choix de design qui risque fort de faire débat.

Un design familier, un module photo repensé

Si l’on en croit des visuels diffusés par un leaker réputé, Samsung conserverait la silhouette générale du Galaxy S25 Ultra, avec ses angles arrondis et un format massif plutôt. La nouveauté se situe surtout à l’arrière : le module photo est très surélevé, rappelant au passage celui du Galaxy Z Fold 7. Les trois capteurs principaux sont regroupés sur une plateforme distincte, clairement détachée du châssis.

Ce choix ne serait pas anodin. Il s’expliquerait par une volonté d’affiner encore l’épaisseur globale du smartphone, Samsung cherchant ici à concilier finesse et performances photographiques avancées.

Posons le problème « à plat »

Mais cette évolution accentue un défaut déjà bien connu des utilisateurs : le déséquilibre du téléphone lorsque ce dernier est posé à plat. Placé très à gauche, le bloc photo provoque ainsi un effet de balancement marqué, des critiques qui avaient déjà touché les deux derniers modèles de FOLD.

Une coque épaisse suffira sans doute à corriger le problème, mais les adeptes d’un usage sans protection ou avec une coque fine pourraient trouver ce détail agaçant au quotidien. Le Galaxy S26 devrait être présenté officiellement au mois de février prochain.