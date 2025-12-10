Samsung Galaxy XR : une grosse mise à jour apporte des avatars aussi réalistes que ceux du Vision Pro

La première grande mise à jour d’Android XR pour le Samsung Galaxy XR est désormais déployée, et cette dernière apporte trois nouveautés majeures : des avatars ultra-réalistes pour les appels vidéo, un Travel Mode (mode voyage) pour une utilisation en déplacement, et une fonction de bureau à distance intégrée pour Windows (PC Connect)

Likeness : l’avatar hyper-réaliste façon Google

La grosse nouveauté s’intitule Likeness, un système d’avatar photoréaliste conçu pour remplacer le visage de l’utilisateur lors des appels vidéo. Comparable au mode non spatial des Personas d’Apple (en d’autres termes l’avatar reste ici affiché en 2D contrairement aux Personas affichables en véritable XR), cette technologie génère un double numérique capable de reproduire en temps réel les mouvements des yeux, du visage et des mains grâce aux capteurs de suivi du Galaxy XR.

La création de l’avatar se fait via le smartphone, en scannant simplement son visage avant que les données ne soient stockées de façon sécurisée sur le casque. Likeness fonctionne avec n’importe quelle plateforme de visioconférence, sans qu’aucune adaptation ne soit nécessaire côté développeurs.`

Travel Mode : un affichage XR stable en mouvement

Android XR gagne également un Travel Mode, indispensable pour utiliser le casque dans un avion, un train ou tout véhicule en mouvement. Sans cette option, les capteurs du casque interprètent les vibrations ou accélérations comme des mouvements de tête, ce qui provoque un décalage des fenêtres virtuelles.

Avec le Travel Mode activé, le Galaxy XR mise davantage sur la vision par ordinateur pour stabiliser l’environnement, quitte à sacrifier légèrement la précision du tracking. Une fonctionnalité déjà adoptée par Apple (une référence pour cette fonctionnalité), Meta, Pico et d’autres acteurs XR.

PC Connect : un bureau Windows en réalité mixte

Dernière nouveauté, PC Connect (encore en bêta) permet de contrôler un PC Windows directement depuis le casque. Une fois l’application installée sur l’ordinateur, l’utilisateur peut afficher son bureau complet ou une seule fenêtre dans Android XR.

Bien que des solutions tierces existent déjà, cette intégration native offre une alternative simple et rapide, même si elle reste moins avancée que les options développées en partenariat entre Microsoft et Meta.